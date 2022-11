अचानक कंसर्ट के बाद श्रेया घोषाल की चली गई थी आवाज, किया हैरान करने वाला खुलासा

Shreya Ghoshal Lost Her Voice: मशहूर बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल ने अब तक कई सारे गानों को अपनी आवाज दी है और फैंस उनके हर गाने को बेहद पसंद करते हैं. इतना ही नहीं श्रेया घोषाल भारत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली महिला सिंगर्स में से एक हैं और लोग उनकी आवाज के दिवाने हैं. हालांकि हाल ही में सिंगर के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसने उन्हें पूरी तरह से हिला कर रख दिया था. दरअसल श्रेया घोषाल ने हाल ही में बताया है कि एक म्यूजिक कंसर्ट में गाना गाने के बाद अचानक से ही उनकी आवाज चली गई थी. हालांकि अच्छी खबर ये है कि श्रेया अब ठीक हैं. उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स की मदद से उनकी आवाज़ लौट पाई और उन्होंने फिर न्यूयॉर्क में अगले कन्सर्ट में परफॉर्म किया.उनकी आवाज़ के लोग दीवाने हैं. इस खबर से हर कोई फिक्रमंद है.

श्रेया घोषाल ने इंस्टा स्टोरी पर हादसे पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया हैऔर बताया कि उनकी आवाज चली गई थी. हालांकि अब वो ठीक हैं और अपनी वपासी से हर किसी का दिल जीत रहे हैं. इलाज के बाद श्रेया घोषाल ने एक और कॉन्सर्ट को अटेंड किया. श्रेया घोषाल ने लिखा कि ‘आज मैं बहुत इमोशनल हूं. मैं अपने बैंड, फैम, और अपनी A टीम से बहुत प्यार करती हूं, उन्होंने मुझे मेरे बेस्ट और बुरे फेज में सपोर्ट किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे शाइन करने में मदद की है.’