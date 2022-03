Sonu Nigam received Padma Shri: बॉलीवुड फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गाने गा चुके सिंगर सानू निगम (Singer Sanu Nigam) इन दिनों सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट और बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहते हैं. फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए अब सिंगर सोनू निगम को अब पद्मश्री अवॉर्ड (Padma Shri Award) से सम्मानित किया गया है, बीते सोमवार राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें इस सम्मान से नवाजा. सोशल मीडिया पर सोनू निगम की फोटो भी काफी वायरल हो रही है. जिसमें वो राष्ट्रपति से पद्मश्री लेते दिखाई दे रहे हैं.Also Read - आलिया भट्ट-रणबीर कपूर ने पूरी की 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग, 5 साल बाद पूरी हुई पहले हिस्से की शूटिंग- Pictures

सोनू निगम को पद्मश्री मिलने की जानकारी एक महीने पहले ही मिल गई थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने ये अवॉर्ड लेने से साफ इनकार कर दिया था. एक इंटरव्यू के दौरान सोनू ने अपनी नाराजगी जाहित करते हुए कहा था कि उन्हें ये सम्मान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था. इंडस्ट्री में उनके बाद आने वाले कई लोगों को ये सम्मान पहले ही मिल चुका है. सिंगर सोनू निगम ने ये भी कहा था कि पद्मश्री लेने के समय को मैं पीछे छोड़ आया हूं. अब उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया है.

President Kovind presents Padma Shri to Shri Sonu Nigam for Art. A well-known singer and music director, he has sung over 6,000 songs in more than 28 languages. pic.twitter.com/mwONZAyJ9I

— President of India (@rashtrapatibhvn) March 28, 2022