बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी को एक महीना हो गया है. इस मौके पर कपल ने इंस्टाग्राम पर फैंस को थैंक्स करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में नेहा कक्कड़, रोहनप्रीत सिंह को किस करती नजर आ रही हैं. ये उनके क्लिप उनके हनीमून की है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए नेहा ने लिखा- आज हमारी शादी को एक महीना हो गया है. मैं आपको और आपके परिवार को इसके धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खुश भी हो सकती हूं.

इससे पहले नेहा कक्कड़ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर होटल रूम का दिखाते हुए एक वीडियो शेयर किया था.

नेहा और रोहनप्रीत की प्यारी जोड़ी को सब पसंद कर रहे हैं. इस होटल रूम के व्यू को देखकर हर कोई हैरान है. फूलों और बैलून से सजा नेहा और रोहनप्रीत का कमरा बेहद खूबसूरत लग रहा है. खिड़की के बाहर दुबई की वादियां और समुंद्र का नज़ारा किसी क़यामत से कम नहीं है.