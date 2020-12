Fans Gets Irritate With Singers Neha Kakkar baby bump Photo with Rohanpreet Singh– बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) और रोहनप्रीत सिंह (Rohanpreet Singh) ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की थी जिसके बाद ये तस्वीर वायरल हो गई थी. दरअसल, नेहा कक्कड़ इस तस्वीर में बेबी बंप के साथ नज़र आ रही थीं इस फोटो को शेयर करते हुए रोहन प्रीत ने लिखा, “ख्याल रख्या कर.” Also Read - भोजपुरी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में बिखेरे जलवे, रैम्प वॉक कर फैंस का दिल जीता

तो वहीं नेहा कक्कड़ ने भी कमेंट करते हुए लिखा, “अब तो कुछ ज्यादा ही रखना पड़ेगा.” इस तस्वीर को देखकर फैंस हैरान हो गए थे. लेकिन बाद में पता चला कि ये उनके अगले वीडियो का पोस्टर है. जिससे वे इरीटेट हो गए, यूजर्स इस बार नेहा को ऐसा दोबारा नहीं करने की सलाह भी दे डाली. Also Read - Aashram 2 में बाबा निराला के साथ इंटीमेट होने वाली त्रिधा चौधरी ने फिर शेयर की टॉपलेस फोटो, कूट-कूटकर भरी है बोल्डनेस

Also Read - डेविड धवन के बारे में बेटे वरुण ने कही ये बात, इससे कोई भी सहमत हो सकता है

बता दें, नेहा और रोहन की शादी 24 अक्टूबर को हुई थी. लोगों को इनकी शादी पर भी यकीं नहीं हुआ था.

नेहा और रोहन की शादी में करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. इन दो संगीत कलाकारों की पहली मुलाकात हाल ही में रिलीज हुए म्यूजिक वीडियो ‘नेहू दा ब्याह’ के सेट पर हुई थी.