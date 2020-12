Singers Neha Kakkar Flaunt her baby bump with Rohanpreet Singh After Two Months on Marriage See Pics- बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) और रोहनप्रीत सिंह (Rohanpreet Singh) के घर जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है. इस बात की जानकारी खुद नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने पोस्ट शेयर कर दी है. नेहा कक्कड़ ने हाल ही में इंस्टाग्राम एकाउंट से एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह और रोहनप्रीत सिंह साथ में नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए नेहा कक्कड़ ने लिखा, “ख्याल रख्या कर.” तो वहीं नेहा कक्कड़ ने भी कमेंट करते हुए लिखा, “अब तो कुछ ज्यादा ही रखना पड़ेगा.” Also Read - अपनी न्यूड तस्वीर को लेकर मचे बवाल पर अब बोले मिलिंद सोमन, ज़रा #naked सर्च कर लो फिर....

बता दें, नेहा और रोहन की शादी 24 अक्टूबर को हुई थी. लोगों को इनकी शादी पर भी यकीं नहीं हुआ था. फैंस को लग रहा था जैसे वो किसी गाने का प्रमोशन कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Neha Kakkar (Mrs. Singh) (@nehakakkar)

नेहा और रोहन की शादी में करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे.