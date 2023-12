एक्टर Vijayakanth के अंतिम दर्शन करने पहुंचे Thalapathy Vijay पर फेंकी गई चप्पल, बाल-बाल बचे सुपरस्टार

DMDK के संस्थापक-नेता और एक्टर विजयकांत (Vijayakanth) का गुरुवार को कोरोना वायरस पॉजिटव पाए जाने के बाद 71 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया. कैप्टन विजयकांत (Vijayakanth Death) कई दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. शुक्रवार को एक्टर के अंतिम संस्कार से पहले चेन्नई में उनके आखिरी दर्शन के लिए कई हस्तियां पहुंची, जिनमें से एक सुपरस्टार थलपति विजय (Thalapathy Vijay) भी थे. विजयकांत के अंतिम दर्शन के लिए गुरुवार की रात पहुंचे एक्टर विजय की तरफ किसी ने चप्पल फेंका, हालांकि एक्टर बाल-बाल बच गए. सोशल मीडिया पर अब इस घटना ने सुर्खियां बटोर ली हैं और अभी तक चप्पल फेकने वाले शख्स का पता नहीं चल पाया है. इंटरनेट पर एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें विजय की तरफ तेजी से हवा में लहराता एक चप्पल आता दिखाई दे रहा है.

वीडियो में तमिल सुपरस्टार थलापति विजय को भीड़ के बीच अपनी कार की तरफ जाते देखा गया, इसी दौरान एक फैन ने उनका हाथ चूमने की भी कोशिश की. चप्पल से हमला होने पर भी विजय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी कार में जाकर बैठ गए. भीड़ में से ही एक शख्स चप्पल को उसी दिशा में फेंक देता है, जहां से वो आया था. अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसने और क्यों थलापति विजय पर चप्पल फेंकी थी. दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कई फैंस ने विजय का सपोर्ट किया और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी चिंता जाहिर की. कई फैंस उन्हें अनियंत्रित भीड़ ना जाने की सलाह दी.

Thalapathy @actorvijay paid his last respects to Captain #Vijayakanth sir#RIPCaptainVijayakanth 💔 pic.twitter.com/QBFkNlJg4I

— Kumar M (@kumarm0027) December 28, 2023