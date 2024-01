Hindi Entertainment Hindi

Smriti Irani As Mata Sita In This Ramayan Show Know The Details Inside

Ramayan: जब पर्दे पर स्मृति ईरानी ने निभाया था माता सीता का किरदार, आपने पहचाना क्या?

Smriti Irani As Mata Sita In This Show: क्या आप जानते हैं कि टीवी एक्ट्रेस और नेता स्मृति ईरानी भी एक दौर में माता सीता का किरदार कर चुकी हैं.

Smriti Irani As Mata Sita In This Show: रामलला की प्राण प्रतिष्ठा (Ram Mandir Pran Pratishtha) में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो रही है और राम लाल की नगरी अयोध्या भी पूरी तरह से सजकर अपने भगवान के आने की तैयारी में जुट गया है. ऐसे में हर कोई इस पल को लेकर बेहद भावुक हो गया है और 500 साल बाद आ रहे इस मौक पर हर कोई अपने तरीके से राम लला को याद कर रहा है. हर कोई राम और सीता की जोड़ी को फिर से याद करते हुए कई सारे शो देख रहा है या गानें सुन रहा है. ऐसे में आज हम आपको आपको उस दौर की याद दिलाएंगे जब स्मृति ईरानी (Smriti Irani) जो एक एक्ट्रेस और अब मशहूर नेता है वो भी कभी पर्दे पर माता सीता का किरदार कर चुकी हैं (Smriti Irani As Mata Sita) तो आइए जानते हैं एक्ट्रेस ने किस शो में मां सीता का किरदार निभाय था.

Trending Now

सीता भी बन चुकी हैं स्मृति ईरानी

निर्माता निर्देशक रामानंद सागर का धारावाहिक ‘रामायण’ तो आपने देखा ही होगा इसके राम,सीता और लक्ष्मण समेत जितने भी किरदार थे वो सारे लोगों के जेहन में ऐसे बसे हैं कि उन्हें आज भी भगवान का दर्जा दिया जाता है. हालांकि इसके बाद भी कई सारे एक्टरों ने राम और सीता का किरदार निभाया है और इस लिस्ट में एक्ट्रेस स्मृति का नाम भी शामिल है, जो एक दौर में तुलसी बनकर घर-घर में मशहूर हुई थी.

You may like to read

2001 में माता सीता बनी थी स्मृति

स्मृति अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं, वह बिना डर के अपनी बात हमेशा मीडिया के सामने रखती हैं. राजनीति से पहले स्मृति को घर-घर में अपने लोकप्रिय टीवी शो के किरदार तुलसी के नाम से जाना जाता था. हालांकि वो साल 2001 में माता सीता बनकर भी पर्दे पर आई थी. रवि चोपड़ा ने एक बार फिर से ‘रामायण’ को पर्दे पर पेश किया था और इसी में स्मृति ने मां सीता का किरदार किया था.

फ्लॉप रहा था शो

2001 में रवि चोपड़ा जब रामायण लेकर आए थे तो इसमें ‘महाभारत’ में कृष्ण का किरदार निभाने वाले नितीश भारद्वाज से भगवान राम की भूमिका निभाई थी. इसके साथ ही सुरिंदर पाल को रावण बनाया गया था. हालांकि ये शो दर्शकों को कुछ खास नहीं भाया था और ये फ्लॉप साबित रहा था, शायद यही वजह है कि लोगों को एक्ट्रेस का ये किरदार जेहन में नहीं बसा है और ना ही याद है