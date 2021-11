The Kapil Sharma Show Smriti Irani Controversy: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) जल्द ही टीवी के मशहूर कॉमेडी शो ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ में आने वाली थी औऱ इसकी वजह थी उनकी आने वाली किताब. बता दें कि अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) एक लेखिका बन चुकी हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है ‘लाल सलाम (Lal Salam)’ और इसी के प्रमोश की वजह से वो टीवी के पॉपुलर शो ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ को चुना, लेकिन जब वो शो में शामिल होने पहुंची तो एक ट्रेजेडी हो गई.Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spoiler Alert: सई का अपने कमरे में वेलकम करेगा विराट, पाखी घर में करेगी हंगामा

‘द कपिल शर्मा शो’ के सेट से क्यों लौटी स्मृति ईरानी?

खबरों के मुताबिक स्मृति ईरानी (Smriti Irani) मुंबई में ‘द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)’ के सेट पर जरूर पहुंची थीं, लेकिन वहां खड़े निजी सुरक्षा गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्मृति (Smriti Irani) ने अपना वजन कम कर लिया है और शायद गार्ड इस वजह से उन्हें पहचान नहीं पाया होगा. केंद्रीय मंत्री स्मृति (Smriti Irani) को गार्ड ने साफ पहचनाने से मना कर दिया है, उसका कहना था कि इतने बड़े नेता अकेले नहीं घूमते हैं उनके साथ सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले होते हैं. एक आम महिला की तरह शो में पहुंचीं स्मृति को गार्ड ने अंदर आने से साफ मना कर दिया. Also Read - Imlie Spoiler Alert: इमली का आर्टिकल देखकर उड़ जाएंगे आदित्य के होश, मालिनी नहीं कर पाई प्रोजेक्ट खराब

कपिल ने मांगी स्मृति ईरानी से माफी

वहीं, शो के होस्ट और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को जब ये पता चला तो उन्होंने गार्ड को जमकर डांट लगाई और साथ ही कपिल शर्मा ने स्मृति ईरानी को पूरा हाल बताकर माफी मांगी है. इस घटना से साफ हो गया कि स्मृति ईरानी (Smriti Irani) बाकी नेताओं से जरा हटके ही हैं. बता दें कि कपिल शो में स्मृति ईरानी अपनी पहली किताब को लेकर बात करने वाली थीं. कॉमेडी शो में स्मृति ईरानी को देखने के लिए फैंस बेताब थे. Also Read - Squid Game को पछाड़ कर 'Hellbound' बनी नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज, जानें क्यों है या खास

View this post on Instagram A post shared by Smriti Irani (@smritiiraniofficial)



वेटलॉस को लेकर चर्चा में हैं स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने हाल ही में अपना वजन काफी कम कर लिया है, ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली स्मृति ईरानी अब काफी स्लिम हो गई हैं और उनकी पहले और बाद की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं और फैंस ने उनके कमेंट सेक्शन में वजन घटाने के टिप्स मांगे हैं.