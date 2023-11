'Just Looking Like A Wow', जानें कौन है यह महिला जिनके वीडियो ने मचा दी धूम- Viral Video

Hindi Entertainment Hindi

Who Is Just looking like a wow Girl: “So beautiful, so elegant, just looking like a wow” ये वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर जमकर देखी होगी और अब तो बॉलीवुड के सितारे भी जमकर इसकी कॉपी कर रहे हैं. दरअसल एक महीला ने अपने वीडियो में खूबसूरत सूट के लिए ‘जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ’ बोलेकर हर किसी को हैरान कर दिया है और अब वो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. देखते ही देखते हर कोई ‘जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ’ बोलने लग गया. आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटी तक इस ‘जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ’ पर रिएक्ट कर रहे हैं.

‘जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ’ कौन है?

वायरल वीडियो में नजर आ रही महीला का नाम जसमीन कौर (Jasmeen Kaur) है.जसमीन कौर दिल्ली के फतेह नजर में एक क्लोदिंग स्टोर चलाती हैं. इसी क्लोदिंग स्टोर के प्रमोशन के लिए उन्होंने एक वीडियो साझा किया था. इनके इंस्टा हैंडल का नाम है @designmachinesuitslive और ये वीडियो9 अक्टूबर को. DESIGN MACHINE (mod cut studio) नाम से इनका महिलाओं के कपड़ों का स्टूडियो है, फ़तेह नगर दिल्ली में, उसी के प्रमोशन के लिए डाले गए वीडियो का एक हिस्सा इतना वायरल हो गया.

View this post on Instagram A post shared by Jasmeen Kaur (@designmachinesuitslive)

क्लोदिंग स्टोर पर लगी भीड़

वीडियो में लड्डू पीला कलर और जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ बोलने का अंदाज लोगों का बहुत खास लगा और वीडियो छा गया और साथ ही उनकी फॉलोइंग भी लगातार बढ़ रही है. जसमीन कौर का वीडियो सोशल मीडिया पर इतना छाया कि हर कोई उनके क्लोदिंग स्टोर के बारे में जानने लगा है, पहले के मुकाबले उनके स्टोर पर ज्यादा भीड़ उड़ने लगी है। लोग उनसे मिलने के लिए भी स्टोर में पहुंच रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Zaynul Jiwani (@zaynuljiwani)

यशराज मुखाते ने बनाया गाना

यशराज मुखाते और ऐसे ही कई और सोशल मीडिया यूजर ने इस वायरल विडियो पर गाना बनाना शुरू कर दिया है. मुखाते ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें अपने स्टूडियो में वे म्यूजिक बजा रहे हैं. इसमें वे कुछ लाइनें गाते दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक महिला की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कुर्ता सलवार की जमकर तारीफ कर रही होती है. महिला इस पहनावे के लिए वॉव वॉव कहती रहती है. वीडियो करीब को 3 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है.

View this post on Instagram A post shared by Yashraj Mukhate (@yashrajmukhate)

स्टार ने बनाई जमकर रील

आथिया शेट्टी, वामिका गब्बी और दीपिका पादुकोण जैसे कई स्टार्स जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ’ वीडियो पर रिल बना चुके हैं. सभी के वीडियो पर मिलियन की संख्या में व्यूज आ रहे हैं. दीपिका पादुकोण की ‘जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ’ वीडियो पर 50 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.