सोफिया हयात का कभी कप्तान रोहित शर्मा से रहा था अफेयर, इस वजह से टूट गया था रिश्ता

Sofia Hayat And Rohit Sharma Affair: बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट सोफिया हयात उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनका नाम हमेशा विवादों में रहा है. कभी वह न्यूड फोटोशूट की वजह से चर्चा में आईं तो कभी उन्होंने अपने पति पर जान से मारने का आरोप लगाया. आज अदाकारा सोफिया हयात का जन्मदिन है. 6 दिसंबर 1984 को लंदन में पैदा हुईं सोफिया अपने बयान की वजह से अक्सर चर्चा में रहती हैं. सोफिया हयात अक्सर अपनी बोल्ड इमेज के चलते चर्चा में रहती हैं लेकिन एक वक्त ऐसा था जब एक्ट्रेस का नाम क्रिकेटर रोहित शर्मा की वजह से खबरों में था. सोफिया हयात ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को बताया था कि वो रोहित शर्मा को डेट कर चुकी हैं.

आपको बता दें कि साल 2012 में सोफिया हयात और रोहित शर्मा के बीच अफेयर की खबरें सामने आई थीं. जिसपर सोफिया हयात ने साल 2012 में कहा था कि वह रोहित को डेट कर चुकी हैं लेकिन अब उन दोनों के बीच सबकुछ खत्म हो चुका है. 38 साल की सोफिया हयात ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से एक वीडियो साझा कर अपील कर रही हैं कि क्या अब हम इसे जाने दे सकते हैं. मेरे और रोहित शर्मा के बारे में बातें करना बंद करें.