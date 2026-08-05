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डिनर के बाद ये 4 चीजें मिलाकर पीती हैं सोहा अली खान, डाइजेस्टिव टी से लेकर Pull-Up तक... जानिए उनका फिटनेस सीक्रेट

बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपनी इस हफ्ते की पसंदीदा चीजों को फैंस के साथ शेयर किया. उन्होंने अपनी डाइजेस्टिव टी की रेसिपी, पसंदीदा किताबें और पुल-अप सीखने जैसी फिटनेस उपलब्धि के बारे में बताया.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 5, 2026, 4:02 PM IST
डिनर के बाद ये 4 चीजें मिलाकर पीती हैं सोहा अली खान, डाइजेस्टिव टी से लेकर Pull-Up तक... जानिए उनका फिटनेस सीक्रेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस Soha Ali Khan फिल्मों में भले ही इतनी एक्टिव न हों, लेकिन वो अपनी फिटनेस को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. सोहा अली खान सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस, किताबों और लाइफस्टाइल से जुड़ी अपडेट देती रहती हैं. एक बार फिर उन्होंने अपने फिटनेस रुटीन के बारे में बताया है. सोहा ने अपनी रोजमर्रा की आदतों, पढ़ने की पसंद और फिटनेस से जुड़ी चीजों के बारे में बात की.

खाने के बाद लेती हैं डाइजेस्टिव टी-

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सोहा अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी इस हफ्ते की तीन पसंदीदा चीजों का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “मैं रात के खाने के बाद एक खास डाइजेस्टिव टी पीती हूं, जो मेरी शाम की दिनचर्या का हिस्सा बन गई है. यह चाय पेट को हल्का रखने में मदद करती है.

अभिनेत्री ने बताया, ”यह डाइजेस्टिव टी घर पर आसानी से तैयार की जा सकती है, इसमें दालचीनी, अदरक, तुलसी और सौंफ जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. यह पेय मुझे काफी सुकून देता है, और अब यह मेरी छोटी सी शाम की आदत बन चुकी है. हालांकि, यह चाय हर किसी के लिए सही नहीं हो सकती, खासकर गर्भवती महिलाओं, ब्लड थिनर लेने वाले लोगों, एसिडिटी या रिफ्लक्स की समस्या से जूझ रहे लोगों और डायबिटीज की दवा लेने वालों को इसे लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.”

सोहा ने अपनी पोस्ट में अपनी पढ़ने की आदत के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया, ”मैं इन दिनों जापानी लेखक केइगो हिगाशिनो की किताब ‘मैलिस’ पढ़ रही हूं. मैं इस लेखक की किताबों को पढ़ना पसंद करती हूं, क्योंकि इनकी कहानियां हमेशा पाठकों को हैरान करती हैं और अंत तक बांधे रखती हैं.”

किताबें पढ़ती हैं एक्ट्रेस-

अभिनेत्री ने बताया, ”मैं एक समय में फिक्शन और नॉन-फिक्शन दोनों तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हूं. मैं इन दिनों नाओमी वुल्फ की किताब ‘द ब्यूटी मिथ’ भी पढ़ रही हैं, इसमें महिलाओं पर खूबसूरत दिखने के सामाजिक दबाव के बारे में बात की गई है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है.”

‘फंक्शनल स्ट्रेंथ माइलस्टोन’-

सोहा ने अपनी फिटनेस से जुड़ी एक उपलब्धि भी शेयर की, जिसे लेकर वह काफी खुश नजर आईं. उन्होंने बताया, ”मैंने पुल-अप करना सीख लिया है. यह मेरे लिए ‘फंक्शनल स्ट्रेंथ माइलस्टोन’ है. अपने शरीर का वजन खुद उठाने की क्षमता हासिल करना मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है. सोहा ने कहा, ”भले ही किसी के लिए पुल-अप करना बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन मेरे लिए यह मेहनत और फिटनेस सफर का एक खास पड़ाव है.”

उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए फैंस से पूछा कि उनका यह हफ्ता कैसा रहा और उन्होंने कौन-कौन सी खास चीजें अनुभव कीं. वर्क फ्रंट की बात करें तो सोहा अली खान आखिरी बार हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘छोरी 2’ में नजर आई थीं. यह फिल्म अप्रैल 2025 में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी. (INPUT-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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