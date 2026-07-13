सीमा सचदेव को भगाकर ले आए थे सोहेल खान, टूटी शादी पर बोले 'उसे सबसे ज्यादा प्यार किया...'

Sohail Khan Reveals Divorce Reason With Seema Sajdeh: सोहेल खान ने 'द अलायंस' पर सीमा सचदेह से अपने तलाक के बारे में बात की है और बताया कि आखिर क्यों उनका रिश्ता टूट गया.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 13, 2026, 8:43 AM IST
सीमा सचदेव को भगाकर ले आए थे सोहेल खान, टूटी शादी पर बोले 'उसे सबसे ज्यादा प्यार किया...'

Sohail Khan Reveals Divorce Reason With Seema Sajdeh: रियलिटी शो ‘द अलायंस’ लोगों को पसंद आ राह है और और हाल ही में हुई नई एंट्री के बाद शो को लेकर उत्साह चरम पर है. सोहेल खान की एक्स-वाइफ सीमा सचदेह के शो में आने से दर्शकों को दोनों एक्स-पार्टनर्स को एक साथ देखने का मौका मिला है.सीमा के आने के बाद, हाल ही के एक एपिसोड में निखिल चिनप्पा और सोहेल ने इस बात पर चर्चा की कि उनके अलग होने की वजह क्या थी. आपको बता दें सोहेल खान और सीमा सचदेह ने 24 साल की शादी के बाद 2022 में आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया था फिलहाल ये एक्स कपल अपने बेटों निर्वाण और योहान की मिलकर परवरिश कर रहे हैं.

उस इंसान को खो दिया जिससे मैं सच्चा प्यार करता था

रियलिटी शो ‘द अलायंस’ में बातचीत के दौरान जब निखिल ने पूछा, ‘औरत घर को बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है/ आपके घर में किसका हाथ था?’ तो सोहेल ने जवाब देते हुए कहा, ‘उस समय काम ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी. मेरे व्यवहार की वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं सच्चा प्यार करता था.’

और पढ़ें: Seema Sajdeh ने Sohail Khan संग क्यों लिया तलाक, कहा 'शादी या बच्चे में से किसी एक को चुनना था'

मैं सीमा का बहुत सम्मान करता

सोहेल खान ने आगे कहा, ‘वह मेरे दो प्यारे बच्चों की मां हैं, इसलिए प्यार से कहीं ज़्यादा, मैं सीमा का बहुत सम्मान करता हूं. यह शो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा. भले ही हम अलग हो गए हैं, लेकिन इस शो ने हमें फिर से एक-दूसरे से बात करने और दिल की बात साझा करने का मौका दिया है. हमारे बीच एक कमी रह गई थी और इस शो ने उसे फिर से जोड़ने में मदद की है’. बाद में सीमा ने बताया कि जहां उनका छोटा बेटा योहान शो में उन्हें सपोर्ट कर रहा है, वहीं उनका बड़ा बेटा निर्वाण सोहेल के कॉम्पिटिशन जीतने के लिए चीयर कर रहा है.

सोहेल संग रहते हैं बच्चे

इस बीच, ज़ैद दरबार के साथ बातचीत में सोहेल ने बताया कि उनके दोनों बेटे अभी उनके साथ रहते हैं, जबकि सीमा उनसे मिलने के लिए हफ़्ते में तीन बार घर आती हैं. साथ सोहेल ने भी कहा कि’सीमा के पास अभी भी घर की चाबी है, जिससे पता चलता है कि अलग होने के बावजूद वे दोनों मिलकर बच्चों की परवरिश कर रहे हैं’. सीमा ने पहले बताया है कि अलग होने का फ़ैसला दोनों की आपसी सहमति से लिया गया था और उन्होंने लगातार झगड़े में रहने के बजाय शांति को चुना. सोहेल ने भी पहले दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है और सीमा हमेशा उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहेंगी, क्योंकि उन्होंने साथ में कई साल बिताए हैं.

फिल्मी है दोनों की लव स्टारी

सोहेल खान और सीमा सचदेह 1998 में मिले थे, दिल्ली की रहने वाली और फ़ैशन डिज़ाइनर बनने की चाहत रखने वाली सीमा की मुलाक़ात सोहेल ख़ान से ‘प्यार किया तो डरना क्या’ (1998) फ़िल्म के प्रोडक्शन के दौरान हुई थी और उनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई, लेकिन अलग-अलग कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से उन्हें सीमा के परिवार से विरोध का सामना करना पड़ा परिवार की मंज़ूरी न मिलने पर, दोनों ने ख़ुद फ़ैसला लिया और घर से भाग गए और उन्होंने उसी दिन आर्य समाज रीति-रिवाज़ से शादी की और निकाह भी किया, जिस दिन सोहेल की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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