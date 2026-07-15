सोहेल खान ने अपने बेटे के लिए चुना था 'राम खान' नाम, लेकिन आखिरी पल में क्यों लेना पड़ा यू-टर्न?

Sohail Khan son name: बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान अपने बेटे का नाम राम खान रखना चाहते थे, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, जिस कारण उनको फैसला चेंज करना पडा? आइए आपको बताते हैं.

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Sohail Khan son name: बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान अक्सर अपनी फिल्मों और निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में सोहेल खान कुणाल खेमू के रियलिटी शो अलायंस में नजर आए हैं, जहां पर उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह भी इस शो में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई हैं. हाल में आए एक एसिसोड में सोहेल ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह-तरह की प्रतिक्रियां भी देखने को मिल रही है. उन्होने और अपनी एक्स-वाइफ सीमा ने अपने बड़े बेटे के नाम पर एक बड़ी बात कही है. आइए आपको इस खबर में बताते हैं आखिर वो कौन सी वजह से जिसके कारण आखिर समय पर बदलना पड़ा था नाम.

सोहेल खान बेटे का क्या नाम रखना चाहते थे?

रियलिटी शो अलायंस में एक्टर सोहेल खान और उनकी एक्स-वाइफ सीमा सजदेह ने अपने बड़े बेटे के नाम का खुलासा किया है. अली गोनी ने सोहेल और सीमा के बेटों की तारीफ की और कहा कि निर्वाण तो बिल्कुल अपने पापा सोहेल की तरह नजर आते हैं. इस पर सोहेल ने बताया कि उन्होंने और सीमा ने उसका नाम ‘राम खान’ रखने का सोचा था. उन्होने आगे ये भी बताया कि जब सीमा प्रेग्नेंट थीं तब हमने मजाक-मजाक में ये नाम सोच लिया था कि अगर लड़का होता है, तो मैं खुद उसका नाम रखूंगा अगर लड़की होती है, तो तुम उसका नाम रखना.

सोहेल ने आगे बताया कि जब लड़का हुआ तो मैं उसका नाम राम खान रखना चाहता था क्योंकि हम लोग बहुत सेक्यूलर हैं, लेकिन हम जो सोचते हैं वो कहां ही हो पाता है. उन्होने आगे कहा कि जब बच्चे को जन्म देने के बाद सीमा को होश आया, तो उसने भी अपने मन में एक नाम भी सोचकर रखा था और जब डॉक्टर ने बताया कि लड़का हुआ है, तो मैं कमरे में गया और फिर मैनें उसकी ओर देखा, तो वो थोड़ी सुस्त और कमजोर सी लग रही थी. मेरे आते ही उसने पूछा कि ‘निर्वाण कैसा है?’ ये सुनकर ही मेरा मन नाम बदलने का ही नहीं हुआ. उन्होने अपने बड़े बेटे के बारे में ये भी कहा है कि बेटे का स्वभाव बेहद ही शांत किस्म का है.

सीमा और सोहेल अब साथ नहीं

साल 1998 में दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर एक-दूसरे को अपना जीवन साथी बनाया था. आर्य समाज के रीति-रिवाज से दोनों से शादी की थी और फिर सीमा ने 2 बेटों को जन्म दिया जिनका नाम निर्वाण और योहान है और फिर सीमा और सोहेल ने साल 2022 में तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की परवरिश मिलकर करते हैं.