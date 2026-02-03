'कुछ हेडलाइंस मिस नहीं करनी चाहिए...', अनुभव सिन्हा ने 'अस्सी' को क्यों बताया खास?

निर्देशक अनुभव सिन्हा अपनी अपकमिंग फिल्म 'अस्सी' की रिलीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं. सोशल मीडिया पर वह लगातार फिल्म से जुड़े पोस्ट कर रहे हैं. इस बीच लेटेस्ट पोस्ट में उन्होंने ट्रेलर रिलीज की जानकारी देने के साथ ही बताया कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है.

Published date india.com Updated: February 3, 2026 1:57 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
Some headlines should not be missed what did Anubhav Sinha say about taapsee pannu assi
Some headlines should not be missed what did Anubhav Sinha say about taapsee pannu assi

फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा अपनी फिल्मों में समाज और राजनीति के तीखे सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं. इस बार उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘अस्सी’ को लेकर दर्शकों की सोच को झकझोरने वाली बात कही है. डायरेक्टर का कहना है कि ‘अस्सी’ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जो रोज़ की हेडलाइंस में छुपी होती है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं.

उन्होंने अस्सी के मोशन पोस्टर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, “कभी-कभी मैं सोचता हूं कि हम कौन सी हेडलाइन देखें और क्यों, और यह कैसे चुनते हैं. क्या आपको पता है? मुझे नहीं पता. ट्रेलर मंगलवार सुबह 11 बजे आएगा. इसे मिस मत करना. कुछ हेडलाइंस मिस नहीं करनी चाहिए. अस्सी एक जरूरी और खास फिल्म है, जो सिनेमाघरों में 20 फरवरी से आ रही है.”

View this post on Instagram

A post shared by tseriesfilms (@tseriesfilms)

हकीकत से रूबरू

‘अस्सी’ अनुभव सिन्हा की सोशल-थ्रिलर फिल्म है, जो मुद्दों पर आधारित उनकी पिछली फिल्मों जैसे ‘मुल्क’, ‘थप्पड़’ और ‘आर्टिकल 15’ की परंपरा को आगे बढ़ाती है. यह एक इन्वेस्टिगेशन-आधारित थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें समाज की कड़वी सच्चाइयों, न्याय व्यवस्था और उन हेडलाइंस पर सवाल उठाए गए हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. मेकर्स के अनुसार, फिल्म दर्शकों को हकीकत से रूबरू कराएगी.

फिल्म की स्टाकास्ट

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

फिल्म में तापसी पन्नू लीड रोल में हैं. यह तापसी और अनुभव सिन्हा के साथ की तीसरी फिल्म है. तापसी इससे पहले अनुभव सिन्हा के साथ ‘मुल्क’ और ‘थप्पड़’ में काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने मजबूत और संवेदनशील किरदार निभाए थे.

वहीं, अस्सी में तापसी एक इंटेंस और पावरफुल परफॉर्मेंस देने को तैयार हैं, जिसकी झलक फिल्म मेकर्स पहले ही दिखा चुके हैं. फिल्म में तापसी पन्नू के साथ कनी कुसरुती, रेवती, मनोज पाहवा, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब जैसे सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. वहीं, स्पेशल अपीयरेंस में नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक और सीमा पाहवा भी नजर आएंगे.

क्या है खास?

फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर गौरव सोलंकी हैं, प्रोडक्शन भूषण कुमार, कृष्ण कुमार और अनुभव सिन्हा के बैनर तले है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही थिएटर्स में ‘बॉर्डर 2’ के साथ अटैच होकर रिलीज हो चुका है, लेकिन डिजिटल ट्रेलर 11 बजे लॉन्च होने वाला है.

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.