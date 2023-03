Hindi Entertainment Hindi

सोना महापात्रा का शहनाज़ पर तंज- 'चिकनी-चुपड़ी बातें करती हो, 'आगे-पीछे घूमती हो', कुछ पैसे पढ़ाई पर खर्च कर लो

Sona Mahapatra On Shehnaaz Gill: बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा साजिद खान को सपोर्ट करने के लेकर शहनाज़ गिल से काफी खफा हैं.

Sona Mahapatra On Shehnaaz Gill: बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा साजिद खान को सपोर्ट करने के लेकर शहनाज़ गिल से काफी खफा हैं. सोना अपनी हर बात को बेबाकी से रखती हैं.वह अक्सर साजिद खान के खिलाफ आवाज उठाती हैं. हाल ही में सोना ने शहनाज गिल पर निशाना साधा है. सोना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में लिखा है, ‘शिक्षा पाने के लिए कुछ पैसे-समय और प्रयास खर्च करें. म्यूजिक टीचर, एक्टिंग कोच, वॉयस डायलॉग इंटोनेशन कोच और जो भी स्किल्स हों, टैलेंट के आधार पर प्रोजेक्ट मिलते हैं. प्यारी, चिकनी-चुपड़ी बातें, सफल लोगों के इर्द-गिर्द घूमना, पीआर खरीदना, सफलता नहीं लाती.”

Spend some money, time & effort on getting an education; music teacher, acting coach, voice-dialogue intonation coach & practice whatever other craft, you want to project as ur talent, profession. ‘Cute, glib talk , sucking up to successful men, buying PR,SM’,not success. 🤟🏾🧚🏿‍♀️🔴 — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) February 28, 2023

इससे पहले भी सोना महापात्रा ने शहनाज गिल पर तंज कसा था और उनकी तुलना जैकलीन फर्नांडिस से की थी। सोना ने ट्वीट में लिखा, ‘मैं उन ट्रोल्स से कहना चाहती हूं जो जैकलीन जैसी दूसरी स्टार को सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं पता कि शहनाज में क्या खास टैलेंट है. उन्हें सिर्फ एक रियलिटी शो से लोकप्रियता मिली. मैं उन महिलाओं के तरीकों को जानती हूं जो रोल या पैसा पाने के लिए शॉर्टकट लेती हैं.

इससे पहले सोना ने शहनाज के लिए लिखा था- मुझे पता है शहनाज में क्या टैलेंट है? अभी तो उनके पास एक रिएलिटी शो के अलावा कुछ नहीं है.

Dear trolls trying to stand up for yet another starlet like Jacqueline, I don’t know what Shehnaz’s particular talent is as of now, apart from low-brow reality tv fame.But I do know the modus operandi of women of convenience,shortcuts who bust the good fight for a role/money.🧚🏿‍♀️🔴 https://t.co/tN2H6qvWLz — Sona Mohapatra (@sonamohapatra) February 26, 2023

पंजाबी एक्ट्रेस और बिग बॉस सीजन 13 फेम सेलिब्रिटी शहनाज गिल आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है और उन्होंने बेहद कम समय में काफी नाम कमाया है. वहीं शहनाज इन दिनों अपने चैट शो ‘देसी वाइब्स विद शहनाज गिल’ में कई सारे सितारों का जमकर इंटरव्यू ले रही हैं.

