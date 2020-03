View this post on Instagram

एक ने दिया और कह दिया, कि दिया, दूसरे ने दिया और कहा नहीं, कि दिया, दूसरी श्रेणी में ही रहने दो मुझे ऐ प्रीयजन , जिसे मिला, वो क्या जाने किसने दिया; जानो उसका बस करुण क्रंदन । इन हालातों में और क्या कहा जाए , जो जानें मुझे , जानें , मैं तो सदा स्वभाव से ही रहा हूँ कमसुख़न ! ( कमसुख़न : कम बोलने वाला ) ~ अमिताभ