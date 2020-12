नई दिल्ली: फिल्म ‘डेली-बेली’ के बेदर्दी राजा गाने से अपनी पहचान बनाने वाली सिंगर सोना मोहपात्रा (Sona Mohapatra) अपनी बेबाकी के लिए खूब मशहूर हैं. ‘मी टू’ मूवमेंट से सुर्ख़ियों में आईं सोना किसी न किसी वजह से अक्सर खबरों में रहती हैं. सोना मोहपात्रा को अपने हालिया रिलीज म्यूजिक वीडियो ‘हीरे हीरे’ को लेकर ट्रोल्स (Sona Mohapatra Trolled) का सामना करना पड़ा. सोना ने अपने ट्विटर हैंडल से जब ये म्यूजिक वीडियो शेयर किया तब लोगों ने ‘मीटू’ के बारे में बात करना शुरू कर दिया. लोगों ने कहा कि उन्हें सोना के ‘मीटू’ आरोपों पर भरोसा नहीं हैं. यही नहीं लोगों ने सोना के कपड़ों पर भी भद्दे कमेंट किए. Also Read - केरल कांग्रेस प्रमुख ने महिलाओं पर किया विवादित कमेंट, सोना मोहपात्रा का फूटा गुस्सा, कहा- आत्मसम्मान...

सोना ने अपने म्यूजिक वीडियो का एक अंश ट्वीट करते हुए लिखा- "लोग मेरे कपड़ों की वजह से मेरे'मीटू' आरोपों पर विश्वास नहीं कर रहे. उन्हें लगता है मैं 'वल्गर' ड्रेस पहनती हूं जिसकी वजह से मेरे आरोप बेबुनियाद है. मैं ऐसी औरत हूं जिसे पुरुषों का गलत व्यवहार करना पसंद है".

सोना ने अपने दूसरे ट्वीट में ट्रोलर्स द्वारा किए गए कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स भी साझा किए हैं. उन्होंने लिखा- ‘वैसे तो मैं ऐसे भद्दे कमेंट्स डिलीट या ब्लॉक कर देती हूं मगर ये कुछ कमेंट्स हैं जिनका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. लोगों ने जैसे लिखा है उन्हें जरा भी सेंस तक नहीं है”.

While I mostly delete or block such comments, here are some that just came in & I took screenshots of. The chaps don’t even make sense in the way they write? 👇🏾😅 https://t.co/Va9UzVxU92 pic.twitter.com/rXP9KCDtAZ

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) December 5, 2020