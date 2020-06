मुंबई: बॉलीवुड की ‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) अपने बेबाक अंदाज़ के लिए हमेशा से जानी जाती हैं. हाल ही में अपने फैंस के साथ ट्विटर पर इंटरेक्टिव सत्र के दौरान बताया कि वह किस तरह ट्रोल से निपटती हैं. इस बात पर चर्चा तब हुई, जब एक प्रसंशक ने सत्र के दौरान सोनाक्षी के ट्विटर प्रोफाइल के बैकग्राउंड के बारे में पूछा, जिसमें वह पलक झपकाए दोनों कानों को उंगलियों के सहारे बंद करती नजर आ रही हैं. तस्वीर के बारे में बात करते हुए सोनाक्षी ने जवाब दिया, “मेरे बैकग्राउंड पिक्चर का मतलब है कि कैसे ट्रोल को जवाब दिया जाता है.” Also Read - B'dy Special: बॉलीवुड के इस मशहूर एक्टर के प्यार में पागल थी सोनाक्षी सिन्हा, पिता को मंजूर नहीं था रिश्ता

एक फैन ने सोनाक्षी की लंबाई जानने की इच्छा जताई, जिस पर उन्होंने कहा, “इसको लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, चलो आज मामला सुलझा लेते हैं..मैं काफी लंबी हूं.”

There has been too much speculation on this… let me settle the matter now only. I am tall enough. https://t.co/2wt5uUk2IW

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) June 6, 2020