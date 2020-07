Also Read - बॉलीवुड की 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा के साथ इस एक्टर ने भी छोड़ा ट्विटर, कुछ ऐसी है वजह

View this post on Instagram

Also Read - ट्रोल से निपटने के लिए ये फार्मूला अपनाती हैं 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा, बेबाकी से दिया जवाब

It’s time to stop the pandemic that’s plaguing our online world- Cyber Bullying and harassment. Full Stop To Cyber Bullying is a campaign by Mission Josh, where I have teamed up with Special IGP Mr Pratap Dighavkar with an aim to create awareness and educate people about online harassment, trolls, impact on mental health of victims who have faced trolling. Ab bas, NO more online harassment! @missionjoshofficial @cyberbaap @riteshb12 @vinavb @mansidhanak @studiounees #FullStopToCyberBullying