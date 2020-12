Sonakshi Sinha Look Gorgeous in Latest Photoshoot In White Net Dress- बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. हाल ही में उन्होंने व्हाइट नेट ड्रेस में एक फोटोशूट भी करवाया है जिसमें वो गजब की खूबसरत लग रही हैं. Also Read - प्रतीक बब्बर ने बदला हुलिया, लाल किए बाल और आईब्रो, बोले- लोग मुझ पर हंसते....

ऑफ शॉल्डर टॉप और फ्रिल की कॉबिनेशन ड्रेस सोनाक्षी पर खूब फब रही है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सोनाक्षी ने लिखा- "भविष्य चमकदार नजर आ रहा है.



गौरतलब है कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत एक कॉस्टयूम डिज़ाइनर के तौर पर शुरू की. इन्होने कॉस्टयूम डिज़ाइनर के तौर पर साल 2005 में आने वाली फ़िल्म ‘मेरा दिल लेके देखो’ तथा ऐसी ही कुछ और फ़िल्मों के लिए भी काम किया है.