नई दिल्ली: लॉकडाउन के बीच बॉलीवुड डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के बीच एक विवाद सामने आ रहा है. विवेक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर सोनाक्षी की किसी सेट पर एक फोटो शेयर की है. जिस पर उन्होंने सोनाक्षी से सवाल पूछा हैं. विवेक ने ट्विटर पर सोनाक्षी का एक फोटो शेयर कर लिखा, ऐसे समय में कौन शूटिंग करता है? फोटो में सोनाक्षी ने ब्लैक टॉप और सिल्वर स्कर्ट पहनी हुई है. और वह फोन पर बात करती हुई जा रही हैं. दरअसल सोनाक्षी का यह फोटो मुंबई मिरर अखबार ने छापा था. विवेक का इस तरह सवाल पूछना सोनाक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आया उन्होंने विवेक के ट्विट का जवाब देते हुए कहा, ‘अगर इस फोटो की डेट 5 नवम्बर 2019 है तो ये जरूर पुरानी ही होगी. वो भी क्या दिन थे.’ Also Read - विदेश से लौट रहे लोग बढ़ा रहे बिहार सरकार की चिंता, दुबई से आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, कुल 66 लोग संक्रमित

बता दें कि सोनाक्षी का यह फोटो फराह खान के शो का है. इस फोटो में सोनाक्षी फराह खान और वरुण शर्मा के साथ खड़ी हैं. विवेक ने ट्विट कर लिखा- ‘एक डायरेक्टर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े होने के नाते आपको इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए कि इस समय कोई भी शूटिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी स्टूडियोज पर ताला लगा है और देश लॉकडाउन में है. मेरा मानना है कि क्लासिक फ्रीज फ्रेम का मतलब मुंबई मिरर के लिए थ्रोबैक होता है’

Excuse me @MumbaiPolice , @OfficeofUT what is the procedure to stop people from spreading rumors and fake news at a time like this? Asking for a responsible citizen, sitting at home, practicing social distancing and NOT shooting – ME 🙋🏻‍♀️ pic.twitter.com/piKLznKjoo

— Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) April 13, 2020