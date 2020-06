मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने ‘नकारात्मकता से दूर रहने’ के लिए शनिवार को ट्विटर छोड़ दिया. इसके अलावा अभिनेता साकिब सलीम ने भी ट्विटर को अलविदा कहा. सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, “नेगेटविटी से खुद को दूर रखने के लिए वह सबसे पहला फैसला ट्विटर से दूर रहने का कर रही हैं. मैं अपना ट्विटर अंकाउट डिएक्टिवेट कर रही हूं. बाय गाइज. आग लगे बस्ती में मैं अपनी मस्ती में, बाय ट्विटर.” सोनाक्षी सिन्हा के ट्विटर पर 15.9 मिलियन फॉलोवर हैं. Also Read - ट्रोल से निपटने के लिए ये फार्मूला अपनाती हैं 'दबंग गर्ल' सोनाक्षी सिन्हा, बेबाकी से दिया जवाब

पिछले लंबे समय से सोशल मीडिया पर सोनाक्षी को लगातार ट्रोल किया जा रहा था. सुशांत की मौत के बाद भी सोनाक्षी ट्रोल हुईं. उन्हें लेकर भी प्रशसंकों ने कहा कि नेपोटिज्म को ये सितारे बढ़ावा देते हैं. इस बीच, अभिनेता साकिब सलीम ने शनिवार शाम को घोषणा करते हुए कहा कि मैं ट्विटर से विराम ले रहा हूं.

I am Breaking Up with you Twitter pic.twitter.com/ORqG16qsPC

— Saqib Saleem (@Saqibsaleem) June 20, 2020