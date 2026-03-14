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पति के प्रैंक से हड़बड़ा गईं Sonakshi Sinha, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कपल का फनी वीडियो
Sonakshi Sinha- Zaheer Iqbal Prank: सोनाक्षी सिन्हा और उनके पति ज़हीर इकबाल का एक फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Sonakshi Sinha- Zaheer Iqbal Prank: बॉलीवुड एक्ट्रेस Sonakshi Sinha और उनके पति Zaheer Iqbal अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फनी वीडियो शेयर करते रहते हैं. लेकिन हाल ही में जहीर इकबाल ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर फैंस हंसते-हंसते लोटपोट हो रहे हैं. इस वीडियो में जहीर के एक प्रैंक से सोनाक्षी इतनी डर जाती हैं कि वह अपने ही घर के अंदर आने से मना कर देती हैं.
पति की वजह से टेंशन में रहती है सोनाक्षी सिन्हा
‘हीरामंडी’ की एक्ट्रेस हमेशा इस बात को लेकर टेंशन में रहती हैं कि उनके पति जहीर आगे क्या करने वाले हैं. सोनाक्षी के ‘प्रैंकोफोबिया’ का एक उदाहरण उनके लेटेस्ट सोशल मीडिया फीड में देखा जा सकता है.
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इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में सोनाक्षी घर में एंट्री करती हुई दिख रही हैं, लेकिन वह गेट पर ही रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक होता है. यह देखकर कि जहीर ने कैमरा ऑन कर रखा है, वह उनसे पूछती भी हैं, “तुम क्या कर रहे हो?’, जिस पर जहीर जवाब देते हैं, ‘कुछ नहीं, बस अंदर आओ.’
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सोनाक्षी सिन्हा के मन में बैठ गया डर
पति की बात पर पूरी तरह से यकीन न होने पर सोनाक्षी बार-बार पूछती रहती हैं कि क्या कर रहे हो, और जहीर उन्हें यही कहते रहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है. इस दौरान दरवाजे पर खड़े-खड़े सोनाक्षी आसपास भी जल्दी से नजर दौड़ाती हैं, यह देखने के लिए कि सब ठीक है या नहीं.
जब जहीर कहते हैं, “मुझ पर भरोसा करो,” लेकिन अभिनेत्री साफ कर देती हैं कि उन्हें जहीर पर भरोसा नहीं है.
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सोनाक्षी को ज़हीर पर होता है शक
सोनाक्षी को इतना ज्यादा शक करते हुए देखकर जहीर जोर से हंस पड़ते हैं. कपल ने शनिवार को इस मजेदार वीडियो को अपने-अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, “प्रैंकोफोबिया हो गया है यारा.”
एक-दूसरे के साथ प्रैंक करने के अलावा, सोनाक्षी और जहीर सोशल मीडिया पर अपना रोमांटिक साइड भी दिखाते हैं.
सोनाक्षी-ज़हीर के फनी वीडियो
फरवरी में सोनाक्षी ने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वह जहीर के साथ कार में एक मजेदार गाने पर थिरकती हुई नजर आ रही थीं. कपल आए दिन अपनी मजेदार केमिस्ट्री और नोकझोंक के वीडियो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं.
बता दें कि सोनाक्षी और जहीर ने लगभग 7 साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 23 जून, 2024 को शादी कर ली.
वहीं, प्रोफेशनल फ्रंट पर, सोनाक्षी आखिरी बार ‘जटाधारा’ में नजर आई थीं, जिसमें उन्होंने सुधीर बाबू के साथ स्क्रीन शेयर की थी. यह फिल्म 7 नवंबर, 2025 को हिंदी और तेलुगू, दोनों भाषाओं में रिलीज हुई थी.
(इनपुट एजेंसी)
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