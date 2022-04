Sonal Chauhan And Nagarjuna film ‘The Ghost’ WrapUp: अभिनेत्री सोनल चौहान (Sonal Chauhan) पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इसका कारण है सोशल मीडिया वायरल हो रहे पिक्चर्स और उनकी आगामी फिल्म द घोस्ट (The Ghost) जिसमे वे सुपरस्टार अकीनेनी नागार्जुन (Akkineni Nagarjuna) के ऑपोजिट नज़र आएंगी.आपको बता दें कि इस फिल्म में सोनल चौहान ने बतौर लीड एक्टर जैकलीन फर्नाडीज को रिप्लेस किया था, परवीन सत्तारू द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पहली बार सोनल और नागार्जुन की जोड़ी नज़र आयेगी. इतना ही नहीं पहली बार वे एक्शन भी करते हुए नज़र आएंगी.Also Read - जैकलीन ने नागार्जुन अक्किनेनी की 'द घोस्ट' में काम करने से क्यों किया मना? ऐसी क्या बात हो गई?

प्रवीण सत्तारू द्वारा निर्मित, फिल्म का दुबई शेड्यूल दो हफ्ते पहले शुरू किया गया था, उनके इस शेड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है. सेट से तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नागार्जुन और सोनल को इंटरपोल अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं और उनकी या पिक्चर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस फिल्म के एक्शन सीन्स की शूटिंग दुबई के मुख्य स्थानों पर की गई है, उन्होंने द घोस्ट के सेट से कुछ तस्वीरों का अनावरण करते हुए कहा ‘रेगिस्तान में एक खास सीक्वेंस दर्शकों को हैरान कर देगा’. Also Read - 'जन्‍नत' की सोनल चौहान को ब्लैक बिकिनी में देख लोग हुए बावले, बोलें- समंदर में मत जाना पानी लावा बन जाएगा

Team #TheGHOST 🗡wrapped up a Key & An Exciting Schedule in Dubai✨

Few High Octane Action Scenes &

A Mesmerising Song was shot in this schedule🤘@iamnagarjuna @sonalchauhan7 @PraveenSattaru @AsianSuniel #NarayanDasNarang @puskurrammohan @sharrath_marar @SVCLLP @nseplofficial pic.twitter.com/9I3wnjQUSZ

— Sree Venkateswara Cinemas LLP (@SVCLLP) March 30, 2022