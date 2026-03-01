By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sonal Chauhan In Dubai: वॉर के बीच दुबई में फंसी Sonal Chauhan और PV Sindhu, भारत वापसी के लिए PM Modi से मांगी मदद
ईरान और इज़राइल मिसाइल हमले के बाद दुबई समेत कई खाड़ी देशों में कई हवाई सेवाएं रोक दी गई हैं. इसी बीच अभिनेत्री सोनल चौहान और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु दुबई में फंस गई हैं. उन्होंने सुरक्षित वापस लौटने के लिए सरकार से गुहार लगाई है.
Sonal Chauhan In Dubai: मध्य-पूर्व में तनाव बहुत बढ़ चुका है. दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं. इसी बीच अभिनेत्री Sonal Chauhan और ओलंपिक मेडलिस्ट बैडमिंटन स्टार PV Sindhu दुबई में फंसी हुई हैं और उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी है. दरअसल, कई खाड़ी देशों में हवाई सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई हैं. दुबई हवाई अड्डे पर भी सारी उड़ाने रद्द कर दी गई हैं. इस वजह से हजारों यात्री फंस गए हैं. जिसमें में कई भारतीय भी हैं. सोनल चौहान भी दुबई में फंसी हुई हैं. वो भारत वापस आना चाहती थीं. लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नहीं आ पा रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है.
एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा-‘माननीय प्रधानमंत्री @narendramodiji, मैं दुबई में फंसी हुई हूं. सारी उड़ाने रद्द हो गई हैं और भारत वापस आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है. मैं वापस लौटने के लिए सरकार से मार्गदर्शन और सहायता चाहती हूं. बता दें, Sonal Chauhan अक्सर इंटरनेशनल इवेंट्स, फैशन शो और ब्रांड प्रमोशन्स के लिए दुबई जाती रही हैं.
पाकिस्तान ने अफगान वॉर के लिए क्यों कहा- अब तो ‘दमा दम मस्त कलंदर’ होगा? क्या है इस सूफी गीत का सरहदी सच
वहीं पीवी सिंधु ने भी सोशल मीडिया पर लिखा-यहां स्थिति और भयावह होती जा रही है. जिस एयरपोर्ट पर हम छिपे हुए थे उसी के पास धमाका हुआ. हमें जल्दी से वहां से भागना पड़ा. दुबई अथॉरिटीज़ ने काफी मदद की है. हमें हालात के ठीक होने का इंतजार है.
बता दें, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के भीष हमले के बाद मध्य-पूर्व के हालात बहुत खराब हैं. ईरान ने खाड़ी देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया है. इसके अलावा ईरान ने बहरीन, यूएई और कुवैत में भी मिसाइलें दागी हैं.
ईरान ने हमलों का जवाब देने के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमले किए हैं. मध्य-पूर्व के हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. ईरानी रेड क्रिसेंट ने बताया है कि पूरे देश में कम से कम 201 लोग मारे गए हैं और 700 से ज़्यादा घायल हुए हैं.
इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त मलों में ईरान के IRGC कमांड सेंटर, मिसाइल लॉन्च साइट और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है. तेहरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ऑफिस के पास भी मिसाइलें गिराई गईं. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं.
(इनपुट एजेंसी)
