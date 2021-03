Sonali Phogat new video in red rehanga – बीजेपी नेता और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रही सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) का नया वीडियो एक बार फिर लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में सोनाली ने लाल रंग का लहंगा पहना है. वे मोहम्मद रफी- लता मंगेशकर के गाने एक डाल पर तोता बोले….एक डाल पर मैना पर डांस करती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Malaika Arora ने बाउंड्री वॉल को योगा मैट बनाकर किया आसन, लोग बोले- कहीं गिर न जाएं

उनके इस वीडियो फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. इक यूजर ने लिखा- हॉट लग रही हैं. एक ने लिखा- लाल परी. बता दें, बिग बॉस से बाहर आने के बाद सोनाली ने पुराने गानों पर कई वीडियो शेयर किए थे.

View this post on Instagram A post shared by Sonali Singh (@sonali_phogat_official)

बता दें, सोनाली बिग बॉस 14 से लाइम लाइट में आ गईं. शो के अंदर सोनाली ने अली गोनी से अपने प्यार का इजहार किया था.