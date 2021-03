Sonali Phogat expressed love from hindi song dil to hai dil is she showing love for Aly Goni- बिग बॉस 14 की एक्स कंटेस्टेंट सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तस्वीरें और फोटोज़ शेयर कर रही हैं. हाल ही में सोनाली ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें ब्रैक ग्राउंड में Muqaddar Ka Sikandar का गाना दिल तो है दिल, दिल का ऐतबार, क्या कीजै बज रहा है. Also Read - Amrita Rao ने 4 महीने बाद दिखाई बेटे Veer की पहली झलक, साथ में नजर आए पति...देखें Cute Picture

सोनाली इस गाने पर लिप सिंक करती हुईं नज़र आ रही हैं. फोगाट के इस वीडियो पर फैंस भी शायराना अंदाज में जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- बिग बॉस के असली हीरो आप ही हो? एक ने पूछा क्या आपको किसी से प्यार हो गया है. एक यूजर ने कहा-जैस्मिन से अली को छीन लो आप उससे कई गुना अच्छी हो.

बता दें, बिग बॉस 14 में सोनाली ने कंटेस्टेंट और जैस्मीन भसीन के ब्वॉयफ्रेंड अली गोनी के लिए प्यार जाहिर किया था. सोनाली ने कहा था कि प्यार तो किसी को कभी भी हो सकता है. हां. वो अली को प्यार करती हैं और इस बात से उनकी बेटी को भी कोई ऐतराज़ नहीं है.