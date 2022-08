Sonali Phogat Cremation: बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इसने हर किसी को हैरान कर दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में न‍िकली चौंकाने वाली बात सामने आई है जिससे ये साफ जाहिर है कि उनकी मौत हुई नहीं है बल्कि उनकी हत्या की गई है. सोनाली फोगट की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज किया है, उसके परिवार द्वारा की गई शिकायत के बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.सोनाली का पार्थिव शरीर 25 अगस्त को उनके भाई को सौंप दिया गया. शव का अंतिम संस्कार 26 अगस्त को फोगाट के हिसाल स्थित फार्म हाउस में किया जाएगा.Also Read - जब अर्जुन कपूर का आया था मलाइका अरोड़ा की एक्स ननद अर्पिता खान पर दिल, लेकिन टूटा रिश्ता

भाजपा नेत्री और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का आज हिसार में अंतिम संस्कार होगा. ऋषि नगर स्थित श्मशान घाट में सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा. सोनाली के अंतिम संस्कार में भाजपा के बड़े नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित परिजन व सगे संबंधी शामिल होंगे. वहीं वीरवार रात करीब पौने 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर एंबुलेंस के जरिये सोनाली फोगाट का शव लाया गया. रात ढाई बजे सोनाली का शव हिसार पहुंचा. Also Read - सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, PA और दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार | Watch Video

#SonaliPhogatDeath #SonaliPhogat Dead body of Sonali Phogat reached at the Civil Hospital, Hisar at 2:10am early morning. here are the live video of her body reached at hospital mortuary. pic.twitter.com/SOffrfXEUX

— chetansingh (@superchetan) August 25, 2022