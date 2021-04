Sonali Phogat new video in Black Tight Dress- बीजेपी नेता और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रही सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) सोशल मीडिया पर जमकर अपने वीडियो शेयर कर रही हैं. लोग भी इन वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और जमकर इनपर कमेंट्स कर रहे हैं. सोनाली की पोस्ट में उन्होंने ब्लैक स्किन टाइट ड्रेस पहनी है और आमिर खान के एक गाने पर डांस कर रही हैं. गाने के बोल हैं. ‘हर फन मौला’. Also Read - ....और सूरज की किरणों ने सनी लियोनी को चूम लिया, इंटरनेट पर पर बढ़ गया तापमान

एली अवराम- आमिर खान के इस डांस नंबर को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. वहीं इसे विशाल ददलानी और जारा खान ने गाया है. सोनाली भी इस गाने पर एली की तरह लहलाती हुईं नज़र आ रही हैं.

बता दें कि सोशल मीडिया पर सोनाली को एक लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं. सोनाली फोगाट ने अपने करियर की शरुआत साल 2006 में हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी.