बीजेपी नेता और बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट रही सोनाली फोगाट (Sonali Phogat) आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर रही हैं. हाल ही में सोनाली ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो लाल रंग का लहंगा चोली पर डांस करती हुईं नज़र आ रही हैं. उनका ये कातिलाना अंदाज देखने वाला है.

सोनाली बैकग्राउंड में बजते हरियाणवीं गाने पर कमर लचकाती हुई और अंगडाई लेते हुए नज़र आ रही हैं. उनके इस वीडियो फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. इक यूजर ने लिखा- हॉट लग रही हैं. एक ने लिखा- सलमान खान के गाने पर भी करो ना डांस. बता दें, बिग बॉस से बाहर आने के बाद सोनाली ने पुराने गानों पर कई वीडियो शेयर किए थे.

View this post on Instagram A post shared by Sonali Singh (@sonali_phogat_official)

बता दें, बिग बॉस 14 में सोनाली फोगाट ने अली गोने के लिए एक तरफा प्यार का इजहार किया था. उन्होंने कहा था कि प्यार किसी को भी हो सकता है.वे जब अली को देखती हैं तो उन्हें कुछ होता है.