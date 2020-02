नई दिल्ली: दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक शख्स द्वारा की गई फायरिंग पर देशभर में लोगों का गुस्सा भड़क गया है. ऐसे में बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस घटना की निंदा की है. बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने इस घटना को बांटनेवाली राजनीति की उपज बताया है. सोनम कपूर अहूजा ने ट्विट कर लिखा- ‘यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि ऐसा भारत में होगा. बांटनेवाली यह खतरनाक राजनीति बंद होनी चाहिए. यह घृणा को बढ़ावा दे रही है. अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो समझिए कि यह धर्म कर्म और धर्म का है और यह दोनों में से कुछ नहीं है.’

This is something that I never imagined would happen in India. Stop this divisive dangerous politics. It fuels HATE. If you believe yourself to be a Hindu then understand that the religion is about Karma and dharma and this is not either of those. https://t.co/nAZcUX6p7o

— Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) February 1, 2020