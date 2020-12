नई दिल्ली: संजय लीली भंसाली की फिल्म ‘सांवरिया’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक्ट्रेस सोनम कपूर आहूजा (Sonam Kapoor Ahuja) अक्सर किसी न किसी वजह से खबरों में रहती हैं. साल 2020 के खत्म होते होते इस अदाकारा ने सोमवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में अपनी नई फिल्म ‘ब्लाइंड’ (Blind) की शूटिंग शुरू कर दी है. शोम मखीजा द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म स्टार्ट-टू-फिनिस शेड्यूल में शूट की जाएगी. इस फिल्म में विनय पाठक, पूरब कोहली और लिलेट दुबे भी नजर आएंगी. Also Read - प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर के बाद किसानों के समर्थन में आगे आए ये बड़े सितारे, कहा 'बात माने सरकार..'

ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी. उन्होंने लिखा, “सोनम कपूर ने आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लाइंड की शूटिंग स्टार्ट कर दी. फिल्म एक दृष्टिहीन पुलिस अधिकारी की कहानी है, जो एक सीरियल किलर की तलाश कर रहा है. इसमें विनय पाठक, पूरब कोहली और लिलेट दुबे भी नजर आएंगी.” उन्होंने लिखा, ” फिल्म सुजॉय घोष, अविशेक घोष और मनीषा डब्ल्यू, पिंकेश नाहर और सचिन नाहर, और नवो थॉमस किम द्वारा निर्देशित है. ये 2021 में रिलीज होगी.”

SONAM KAPOOR: CRIME THRILLER STARTS TODAY… Start-to-finish shooting of #Blind – starring #SonamKapoorAhuja – commences today in #Glasgow [#Scotland]… Story of a blind police officer in pursuit of a serial killer… Costars #VinayPathak, #PurabKohli and #LilleteDubey. pic.twitter.com/kXP9FENw4l

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 28, 2020