Sonam Kapoor Birthday: बॉलीवुड की दुनिया में अपने फैशन सेंस के लिए मशहूर एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) आज अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. मुंबई में जन्मी इस ख़ूबसूरत अदाकारा ने सबसे पहले ब्लैक फिल्म में संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट डाइरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया. इसके बाद सोनम ने रणबीर कपूर के साथ सावरियाँ फिल्म से बतौर एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में कदम रखा. खैर, पूरी दुनिया जानती है लगभग 2 साल के अफेयर के बाद सोनम ने आनंद आहूजा से शादी रचाई थी मगर क्या आपको ये मालुम है आनंद, सोनम के पहले नहीं चौथे प्यार हैं. आज इस ख़ास मौके पर हम बताएंगे पति आनंद से पहले किन लोगों के साथ नाम जुड़ा है इस अदाकारा का.

रणबीर कपूर– सबसे पहला नाम इंडस्ट्री के लवर बॉय रणबीर कपूर का ही है. संजय लीला भंसाली की फिल्म 'सांवरिया' से सोनम ने डेब्यू किया था और इस फिल्म में उनके हीरो रणबीर कपूर थे. इस फिल्म के बाद से उनके अफेयर के चर्चे बहुत ज़ोरों पर थे. यहां तक सोनम ने खुद भी टीवी शो 'कॉफी विद करण' में रणबीर से अपने अफेयर की बात स्वीकार भी की थी. मगर ऐसा कहा जाता है कि रणबीर ने दीपिका के लिए सोनम को छोड़ दिया था.

पुनीत मल्होत्रा– इस नाम से हो सकता है आप अनजान हो मगर रणबीर के बाद सोनम को पुनीत का ही साथ मिला था. मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के भतीजे और डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा जब ‘आई हेट लव स्टोरीज’ डायरेक्ट कर रहे थे तब दोनों के इश्क़ के चर्चे आम होने लगे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने इन दोनों का रिश्ता करीब 2 साल तक चला था.

साहिर बेरी– सोनम और पुनीत में जब ब्रेकअप हुआ तब कुछ महीनों बाद सोनम को बिजनेसमैन साहिर बेेरी के साथ देखा जाने लगा और उनके अफेयर की बातें होने लगी थीं. कई बार सोनम ने साहिर का नाम सुनते ही अपने एक्सप्रेशन से सबकुछ बयां भी किया था मगर कभी इस रिश्ते को क़ुबूल नहीं किया. हालांकि अब आनंद आहूजा और सोनम कपूर के बीच की बॉन्डिंग को लोग खूब पसंद करते हैं.