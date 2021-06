Sonam Kapoor Birthday, Net Worth 2021, Income, Salary, House and Cars Collection: बॉलीवुड की दुनिया में अपने फैशन सेंस और स्टाइलिंग की वजह से मशहूर एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor Birthday) आज अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. अपने हुस्न और अपने बेबाक बयानों से अक्सर सुर्ख़ियों में जगह बनाने वाली सोनम का आज जन्मदिन है. 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी सोनम कपूर हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनिल कपूर की बेटी हैं. सोनम ने सबसे पहले ब्लैक फिल्म में संजय लीला भंसाली के असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करना शुरू किया. इसके बाद सोनम ने रणबीर कपूर के साथ सांवरिया फिल्म से बतौर एक्ट्रेस इस इंडस्ट्री में कदम रखा. Also Read - Sonam Kapoor Birthday: जानिए कैसे रखती हैं सोनम अपनी सुन्दरता का ख्याल। Beauty Tips and Secrets

सोनम ने वक़्त के साथ फ़िल्मी दुनिया में अपनी जगह को स्थापित कर लिया है और निजी ज़िंदगी में वो एक (Sonam Kapoor Lifestyle) रॉयल लाइफस्टाइल जीती हैं. क्या आपको पता है सोनम (Sonam Kapoor Net Worth) का नेट वर्थ (2021) 13 मिलियन डॉलर है.

caknowledge.com की रिपोर्ट के मुताबिक सोनम का नेट वर्थ इंडियन करेंसी में 95 करोड़ रुपए है. एक्ट्रेस (Sonam Kapoor Salary) महीने में 0.5 करोड़ कमा लेती हैं. इस हिसाब से उनकी (Sonam Kapoor Income) सालाना कमाई 6 करोड़ रुपए के ज़्यादा या उसके आस पास है.

सोनम कपूर (Sonam Kapoor House Cost) ने कुछ साल पहले मुंबई में एक आलिशान घर खरीदा था. इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 24.6 करोड़ रुपए के करीब है. यही नहीं इस घर के साथ साथ सोनम की कई और प्रॉपर्टीज भी हैं.

सोनम कपूर (Sonam Kapoor Cars Collection) लग्जरी गाड़ियों के मामले में भी बहुत आगे हैं. उनके पास Mini Cooper, Mercedes Benz और Audi जैसी रॉयल और महँगी गाड़ियां भी मौजूद हैं. बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार सोनम एक फिल्म के लिए 4-5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं.