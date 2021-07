Sonam Kapoor Return India After One Year Start Crying After See Father Anil Kapoor: सोनम कपूर (Sonam Kapoor) कल रात ही करीब एक साल के बाद पति आनंद आहूज के पास रहकर वापस पिता अनिल कपूर (Anil Kapoor) के पास मुंबई आई है. ऐसे में जाहरि है कि एक्ट्रेस इतने लंबे समय बाद अपने पिता को देखकर बेहद इमोशनल हो गई. सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपने परिवार और पिता को कितना मिस किया है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक्ट्रेस ने जैसे ही पिता अनिल (Anil Kapoor) को सामने देखा वो खुद को रोक नहीं पाई औऱ उनके आंसू निकल आए.Also Read - Sonam Kapoor ने कैरी किया अमेरिकन कंपनी का महंगा लक्जरी हैंडबैग, इतने लाख है इसकी कीमत

सोनम मंगलवार को ही लंदन (London) से मुंबई लौटी हैं. बेटी के आने की खुशी में पापा अनिल कपूर खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे थे. सोनम की एयरपोर्ट की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं औऱ इसमें सोनम बेहद भावुक नजर आ रही हैं.

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलीं, उन्होंने देखा कि पापा अनिल कपूर (Anil Kapoor) उन्हें खुद लेने पहुंचे हैं, ये देखकर वह खुद को रोक नहीं सकीं और पापा… पापा… कहने लगी. अपने पापा के करीब आते ही वह इमोशनल हो गईं और गले लगकर रोने लगीं.

सोनम कपूर के लुक की बात करें तो वो प्रिटेंड स्कर्ट और ब्लू जैकेट पहने हुई थीं. बात दें कि सोनम कपूर कोरोनावायरस महामारी के कारण काफी समय से इंडिया से दूर लंदन में पति के साथ रह रहीं थीं, सोनम कपूर अक्सर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताती थीं कि वह कितना ज्यादा इंडिया, अपने माता- पिता और भाई- बहन को मिस कर रही हैं.