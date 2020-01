नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री व अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं. इस बार उनके खबरों में आने की मुख्य वजह बनी उनके बैग का खो जाना. बता दें कि एक हवाई यात्रा के दौरान सोनम कपूर का बैग गुम गया. यह पहली बार नहीं है जब सोनम का बैग गुम हो. इससे पहले भी ब्रिटिश एयरवेस से घरेलू यात्रा के दौरान सोनम का बैग गुम गया था. एक महीने में यह दूसरी बार है जब सोनम को ब्रिटिश एयरवेस की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इस बात को लेकर गुस्साई सोनम कपूर ने ब्रटिश एयरवेस को टैग करते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट कर डाले.

This is the third time ive traveled @British_Airways this month and the second time they’ve lost my bags. I think I’ve learnt my lesson. I’m never flying @British_Airways again. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 9, 2020

बता दें कि 34 वर्षीय अभिनेत्री ब्रिटिश एयरवेस में यात्रा कर रही थी. लेकिन जब वह एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्हें उनका सामान नहीं मिला. सोनम ने ट्वीट कर ब्रिटिश एयरवेस को खूब खरी खोटी सुनाई. सोनम ने लिखा- इस महीने मैं तीसरी बार ब्रिटिश एयरवेस के साथ यात्रा कर रही हूं. और दूसरी बार मेरा बैग गुम हुआ है. मुझे लगता है मैं सबक सीख चुकी हूं. मैं अब ब्रिटिश एयरवेस से कभी यात्रा नहीं करूंगी. बता दें कि ब्रिटिश एयरवेस ने सोनम के इस ट्वीट का रिप्लाई भी दिया है. एयरवेस ने सामान को पाने का तरीका बताया जिसपर गुस्साई सोनम ने फिर से ट्वीट कर कहा है कि मैंने सारे तरीके आजमा लिए हैं. आपकी सर्विस बहुत बुरी और अव्यवस्थित है.

Yes all that is done. But it is a massive inconvenience. You guys need to step up. It’s terrible service and terrible mismanagement. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) January 9, 2020