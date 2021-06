Sonam Kapoor New Fashion In A floral Dress And The Price Will Blow Your Mind: बॉलीवुड की फैशन डिवा सोनम कपूर (Sonam Kapoor) इन दिनों अपने पति आनंद आहूजा के साथ लंदन में हैं. दरअसल एक्ट्रेस जब से कोरोना से ठीक हुई हैं तब से वो लंदन में ही जाकर बस गई हैं. हालांकि इस दौरान वो लगातार सोशल मीडिया से अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. अब एक्ट्रेस ने हाल ही में क बेहद महंगी ड्रेस में फोटशूट करवाया है जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - Sonam Kapoor Birthday: सोनम कपूर का फैशन स्टाइल है जबरदस्त, वीडियो में देखें परफेक्ट और ग्लैमरस अवतार

सोनम (Sonam Kapoor) ने हाल ही में अपने इंस्टा पर कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद गॉर्जियस लग रही हैं और हर कोई उनके फैशन के अंदाज से तो वाकिफ है ही. सोनम (Sonam Kapoor) का सोशल मीडिया उनके फैशन स्टाइल से भरा हुआ है. सोनम (Sonam Kapoor) ने फैशन डिजाइनर Emilia Wickstead लेबल की है. सोनम फ्लोरल को-ऑर्ड क्रॉप ब्लाउज और स्कर्ट में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - Holi के मौके पर Sonam Kapoor ने करवाया बोल्ड फोटोशूट, तस्वीरें देखकर फैंस की थम गई सांसे



सोनम (Sonam Kapoor) ने Emilia Wickstead की डिजाइन की गई ये स्टेटमेंट क्रॉप ब्लाउज स्प्रिंग समर 2021 कलेक्शन की है. इस ड्रेस में लेयर्ड शोल्डर्स है और क्रॉप लेंथ है. वहीं सोनम के इस ड्रेस को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मोटी रकम खर्च करनी होगी, क्योंकि इसकी कीमत 1 लाख से भी उपर है, इसके लिए आपको 1, 37, 921 रुपये खर्च करने होंगे.