मुंबई: बॉलीवुड में अपनी क्यूटनेस और बेबाकपन से मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपने करियर में कुछ ऐसी फिल्में की हैं जिसकी वजह से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा. हर कलाकार अपने एक्टिंग करियर में कुछ ऐसी फिल्मों का भाग बनना चाहता है जिसे बहुत लंबे वक्त तक याद रखा जा सके. इसी सिलसिले में सोनम की फिल्म ‘नीरजा’ (Neerja) की बात हमेशा होती रही है.

बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम के. आहूजा का कहना है कि साल 2016 में आई फिल्म ‘नीरजा’ में फ्लाइट अटेडेंट नीरजा भनोट का किरदार निभाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनके किरदार को पर्दे पर जीना अभिनेत्री के लिए सम्मान की बात थी. नीरजा भनोट की मौत 5 सितंबर 1986 को पेन एएम फ्लाइट 73 के 359 यात्रियों की जान बचाने के दौरान हो गई थी. पाकिस्तान के करांची में विमान के रुकने के दौरान आतंकवादियों ने इसका अपहरण कर लिया था. फ्लाइट में सवार भनोट को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था. वह 22 साल की उम्र में यह सम्मान पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई थीं, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान में भी उन्हें कई सम्मान दिया गया.

Portraying a young girl from Bombay who saved the lives of the 359 passengers on-board Pan AM Flight 73 was not only challenging but also a great honor. As the movie completes its 4th anniversary, I would want people to recall how fear gave courage to the young Neerja Bhanot. pic.twitter.com/xzqzVj3fKY

