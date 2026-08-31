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'It's Done Bro' पर सोनम वांगचुक का पलटवार! सलमान खान के लिए बोले 'उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी...'

Sonam Wangchuk On Salman Khan It's Done Bro' Remark: सोनम वांगचुक ने कहा कि वे छात्रों के विरोध के समर्थन में आवाज़ उठाने के लिए सलमान खान का सम्मान करते हैं

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 31, 2026, 8:43 AM IST
'It's Done Bro' पर सोनम वांगचुक का पलटवार! सलमान खान के लिए बोले 'उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी...'

Sonam Wangchuk On Salman Khan It’s Done Bro’ Remark: इस साल जून में, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के समर्थन में जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी. यह पार्टी तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही थी. हालांकि, जुलाई में दिल्ली पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, जहां उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी. बाद में, सलमान खान ने सोशल मीडिया पर सोनम से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की और उनकी यह टिप्पणी बाद में एक वायरल मीम बन गई और अब एक्टिविस्ट ने सलमान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है.

सबकी अपनी-अपनी मजबूरियां रही होंगी

और पढ़ें: '26 दिन के अनशन के बाद टूटा भरोसा', सोनम वांगचुक ने केंद्र के मंत्रियों पर वादा तोड़ने का लगाया आरोप

NEET विरोध प्रदर्शनों के दौरान अपनी भूख हड़ताल पर सलमान खान की टिप्पणियों पर सोनम वांगचुक ने अब प्रतिक्रिया दी है. प्रखर गुप्ता के साथ बातचीत के दौरान, वांगचुक से सलमान की टिप्पणियों के बारे में पूछा गया, उन्होंने इस बात पर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया कि अभिनेता ने अपना रुख क्यों बदला और कहा कि ‘सबकी अपनी-अपनी मजबूरियां रही होंगी. मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता. इस बात की सराहना करते हैं कि सलमान ने इस मुद्दे पर कुछ तो कहा’.

कुछ तो कहा…मैं इसका सम्मान करता हूं

शोनम ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि ‘आपको हर पहलू पर ध्यान देना होता है, उन्होंने कुछ तो कहा. मैं इसका सम्मान करता हूं. बाकी उनकी मजबूरियों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता’. हालांकि सलमान की अपील के बावजूद, वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी. आखिरकार, केंद्र सरकार द्वारा उनकी मांगों को लिखित रूप में मानने पर उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त किया.

सलमान खान ने क्या कहा?

जुलाई में, सलमान ने X पर NEET पेपर लीक के खिलाफ़ विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में बात की थी और उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट हो रहे हैं. अगले दिन एक और पोस्ट में, सलमान ने छात्रों से अपना विरोध खत्म करने और सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की, साथ ही उन्हें घर का बना खाना भेजने की पेशकश भी की थी.

माता-पिता और घर लौट जाओ. सोनम, बस हो गया भाई

सलमान ने लिखा, ‘शिक्षा और सुरक्षा के लिहाज से छात्र सबसे अहम हैं, इसलिए उन्हें और उनके माता-पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, और मुझे यकीन है कि वह इस लीक के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करेंगे. इसलिए छात्रों, प्लीज़ अपने माता-पिता और घर लौट जाओ. सोनम, बस हो गया भाई. इसे और आगे मत बढ़ाओ. अगर ज़रूरत पड़ी तो इस जज़्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखो हालांकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी और कुछ खा लो. अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हें घर से खाना भेज दूंगा.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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