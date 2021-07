Chura Ke Dil Mera 2.0 Song Release See Shilpa Sheety And Meezaan Jaaferi Dance: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Sheety) का सुपरहिट गाना ‘चुरा के दिल मेरा’ (Chura Ke Dil Mera 2.0) एक बार फिर से दर्शकों के सामने आएगा लेकिन बेहद अलग अंदाज में, इस बार एक्ट्रेस अक्षय कुमार की बजाय जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी (Meezaan Jaaferi) के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही हैं. दोनों ने साथ में डांस फ्लोर पर जमकर हंगामा मचा दिया है. Also Read - ‘चुरा के दिल मेरा 2.0’ में Shilpa Shetty का तहलका, लचकाई ऐसे कमर...मार डाला

ये गाना शिल्पा शेट्टी (Shilpa Sheety) की कमबैक फिल्म 'हंगामा 2' के लिए रीक्रिएट किया गया है, इस गाने को देखकर आपको 90 के दशक की यादें जरुर ताजा हो जाएंगी. गानें में शिल्पा (Shilpa Sheety) मीजान जाफरी (Meezaan Jaaferi) के साथ डांस करती दिख रही हैं, दोनों ही इस आइकॉनिक सॉन्ग का सिग्नचर स्टेप भी कर रहे हैं.शिल्पा (Shilpa Sheety) ने गाने का वीडियो शेयर करके लिखा- 'नई बोतल में पुरानी वाइन'. इसके साथ ही उन्होंने अक्षय कुमार और सोरज खान को टैग करके उन्हें याद किया है.

बता दें कि ओरिजिनल गाना 1994 में आई फिल्म ‘मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी’ का है, इसमें शिल्पा शेट्टी के साथ अक्षय कुमार लीड रोल में थे.