Sons of the Soil: Jaipur Pink Panthers Trailer: बीबीसी स्टूडियोज इंडिया द्वारा निर्मित और दो बार बाफ्टा स्कॉटलैंड पुस्स्कार जीत चुके एलेक्स गेल के निर्देशन में बनी स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज ‘संस ऑफ द सॉयल : जयपुर पिंक पैंथर्स’ का ट्रेलर रिलीज (Sons of the Soil: Jaipur Pink Panthers Trailer Release) हो गया है. इस सीरीज में कबड्डी लीग के सातवें सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स के प्रेरणादायक सफर को दिखाया गया है. इसमें खिलाड़ियों की दुनिया से रूबरू करवाने के अलावा खेल के प्रति लोगों के प्यार को दिखाया गया है. सीरीज में प्रतिष्ठित प्रो कबड्डी लीग का टाइटल जीतने के लिए टीम की ²ढ़ता भी दिखाई गई है. Also Read - What to Watch: ओटीटी पर डॉक्यूमेंट्री-ड्रामा को मिल रहा अच्छा रिस्पांस, ये सीरीज है कतार में

अमेजन प्राइम वीडियो इंडिया (Amazon Prime Video IN) में इंडिया ओरिजिनिल्स की प्रमुख अपर्णा पुरोहित ने कहा, “अमेजन प्राइम वीडियो ने अपने दर्शकों के लिए हमेशा अलग-अलग तरह की बेहद आकर्षक और दिलचस्प कहानियां लाने की लगातार कोशिश की है. गैंगस्टर्स ड्रामा से लेकर म्यूजिकल प्रोग्राम तक हमने हमेशा अपने देश की मिट्टी से जुड़ी वास्तविक कहानियां दर्शकों के सामने पेश की है और ‘संस ऑफ द सॉयल : जयपुर पिंक पैंथर्स’ के साथ हमें अपने क्षेत्र का विस्तार करते और दर्शकों के सामने अपनी पहली स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज को पेश करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है.” Also Read - बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने WWE चैंपियन Undertaker को क्यों कहा #FarewellTaker, जानें पूरी डिटेल

उन्होंने आगे कहा, “कबड्डी भारत के सबसे पुराने और सबसे पसंद किए जाने वाले देसी खेलों में से एक रहा है. इस सीरीज में जयपुर पिंक पैंथर्स की कबड्डी टीम के अविश्वसनीय सफर को पेश किया गया है. इसमें खिलाड़ियों की मजबूत ²ढ़ता, कड़ी तैयारी और जबरदस्त मेहनत देखने का मौका तो दर्शकों को मिलेगा ही, साथ ही सीरीज में 40 मिनट के कबड्डी मैच का भी दर्शक आनंद ले सकेंगे. यह शो दर्शकों को भावनात्मक सफर पर भी ले जाएगा. इसमें उन्हें खिलाड़ियों की जिंदगी में झांकने का अवसर मिलेगा. वह खिलाड़ियों का बैकग्राउंड जानने के साथ उनकी प्रेरणा को भी समझ सकेंगे.”

जयपुर पिंक पैंथर्स टीम के ओनर अभिषेक बच्चन इस पर कहते हैं, “कबड्डी एक एक ऐसा खेल है, जिसे बिना टीमवर्क के अच्छी तरह नहीं खेला जा सकता है और यही जयपुर पिंक पैंथर्स फैमिली का सिद्धांत है. दुनिया भर के दर्शकों के सामने जयपुर पिंक पैंथर्स की प्रेरणादायक कहानी को पेश करने के लिए अमेजन प्राइम वीडियो के साथ साझेदारी कर मैं काफी खुश हूं.”

View this post on Instagram A post shared by Abhishek Bachchan (@bachchan)

बीबीसी स्टूडियोज में इंडिया बिजनेस के हेड समीर गोगाटे ने कहा, “डॉक्यूमेंट्री के निर्माण के क्षेत्र में दुनिया भर में बीबीसी स्टूडियोज की विरासत काफी मजबूत है और इसमें कंपनी की गहन विशेषज्ञता है. भारतीय बाजार में इस श्रेणी में अपना स्पेशलाइजेशन पेश कर हम काफी प्रसन्न हैं. स्पोर्ट्स में भारत के लोग काफी दिलचस्पी लेते हैं. हम कबड्डी जैसे असली देसी खेल पर पहली स्पोर्ट्स डाक्यूमेंट्री सीरीज को दर्शकों के सामने लाने के लिए अमेजन प्राइम वीडियो से साझेदारी कर काफी प्रसन्न हैं. अमेजन प्राइम वीडियो, अभिषेक बच्चन और जयपुर पिंक पैथर्स की टीम के साथ काम करना काफी आनंददायक रहा.”

इनपुट- एजेंसी