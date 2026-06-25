'एक हफ्ते से दर्द झेल रहा हूं', नर्व इंजरी पर छलका सोनू निगम का दर्द, बताया अब कैसा है हाल

Sonu Nigam On Nerve Injury: बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने हाल ही में अपना हेल्थ अपडेट देते हुए बताया कि वो पिछले एक हफ्ते से गर्दन की नसों में आई समस्या से परेशान हैं.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 25, 2026, 1:05 PM IST
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Sonu Nigam On Nerve Injury

Sonu Nigam On Nerve Injury: अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों में उतर जाने वाले मशहूर सिंगर सोनू निगम एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार मसला उनकी सेहत का है. वे पिछले एक हफ्ते से अपनी गर्दन की नसों में आई समस्या से परेशान हैं और बावजूद इसके परफॉर्म कर रहे हैं. सोनू ने एक इंस्टाग्राम रील में बताया कि वो एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से नसों की समस्या से जूझ रहे हैं. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं बस प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान मुझे स्टेज पर परफॉर्म करने की हिम्मत दे. इसके बाद सिंगर को स्टेज पर बड़े ही जोश के साथ परफॉर्म करते हुए देखा गया.

सोनू निगम का दर्द

एक हफ्ते से इस समस्या को झेल रहे सोनू ने कई मेडिकल टेस्ट भी करवाए हैं. डॉक्टर्स की निगरानी में चल रहे इलाज के बावजूद कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि आराम करना भी इतना आसान नहीं होता. इसके लिए उन्हें कई तरह की दवाईंया भी लेनी पड़ रही हैं जिसमें तरह-तरह के स्कैन, रेगुलर फिजियोथेरेपी सेशन शामिल हैं.

और पढ़ें: दर्द में तड़पते हुए लाइव कॉन्सर्ट में पहुंचे सोनू निगम...'पिंच्ड नर्व' की समस्या से बेहाल दिग्गज सिंगर

दवाइयों के साइड इफेक्ट्स का असर

अपने इलाज के बारे में बात करते हुए सोनू निगम ने कहा कि फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल थी. मैं अभी पेनकिलर ले रहा हूं. इसकी वजह से मेरा गला भी थोड़ा भारी हो गया है.” सिंगर ने बताया कि इलाज के दौरान दी गई मसल-रिलैक्सेंट दवाइयों का असर उनके गले पर भी पड़ा है, जो किसी ऐसे सिंगर के लिए चिंता की बात हो सकती है जो लाइव परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा हो.

क्या होती है नर्व इंजरी?

नर्व इंजरी यानी नसों में चोट लगना या कोई समस्या होना. इससे शरीर के किसी भाग में दर्द, सूजन, झुनझुनी या कमजोरी हो सकती है या फिर मांसपेशियों पर अधिक दबाव, गलत पॉश्चर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या के कारण भी इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

सोनू निगम के हिट गानें

बता दें, 1990 के दशक की शुरुआत में स्टेज शो के साथ अपनी शुरुआत करने के बाद, उन्होंने ओ आसमान वाले ज़मीन पर उतर के देख (आजा मेरी जान; 1993) गीत के साथ हिंदी फिल्मों में प्ले बैक सिंगर के तौर पर अपनी शुरुआत की. उन्होंने कई भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए हैं, कल हो ना हो (2003) के टाइटल ट्रेक के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता है. इन सालों में, सोनू ने हिंदी सिनेमा के कुछ यादगार गाने दिए हैं. ये दिल दीवाना (परदेस, 1997), सूरज हुआ मद्धम (कभी खुशी कभी गम, 2001), कल हो ना हो (2003), और सोनू के कई गाने हैं जो सुपरहिट साबित हुए हैं.

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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