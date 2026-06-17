दर्द में तड़पते हुए लाइव कॉन्सर्ट में पहुंचे सोनू निगम...'पिंच्ड नर्व' की समस्या से बेहाल दिग्गज सिंगर

मशहूर सिंगर सोनू निगम 'पिंच्ड नर्व' से जूझ रहे हैं. एमआरआई, सीटी स्कैन और गले में भारीपन के बावजूद उन्होंने मुंबई में लाइव कॉन्सर्ट पूरा किया,जिस पर उनके फैंस फिदा हो गए.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Updated: June 17, 2026, 4:06 PM IST
sonu nigam
दर्द से बेहाल सोनू निगम! MRI और सीटी स्कैन के दौर से गुजर रहे हैं सिंगर, वीडियो शेयर कर बयां किया अपना दर्द

अपनी मखमली आवाज से दुनिया भर को दीवाना बनाने वाले बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को लेकर एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई है. हमेशा मंच पर ऊर्जा से भरे रहने वाले सोनू निगम इस वक्त एक गंभीर और असहनीय मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैंय सिंगर ने खुद सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपने प्रशंसकों को अपनी इस बीमारी की जानकारी दी है. सोनू निगम ने खुलासा किया है कि वे पिछले कुछ समय से नसों से जुड़ी एक बेहद दर्दनाक समस्या, जिसे मेडिकल भाषा में ‘पिंच्ड नर्व’ Pinched Nerve या दबी हुई नस कहा जाता है, का सामना कर रहे हैं. इस भयंकर शारीरिक तकलीफ के बावजूद सिंगर ने जो हौसला दिखाया है, उसने सबको हैरान कर दिया है.

अस्पताल के चक्कर, भारी दवाएं और MRI स्कैन

सोनू निगम ने वीडियो में अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि इस तकलीफ के कारण वे पिछले करीब एक हफ्ते से लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं और कड़े मेडिकल सुपरविज़न में रह रहे हैं. बीमारी की सटीक स्थिति और नसों के डैमेज का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने उनके कई राउंड एमआरआई (MRI) और सीटी स्कैन (CT Scans) करवाए हैं. दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि उन्हें भारी मात्रा में पेनकिलर्स और दवाइयों का सहारा लेना पड़ रहा है. इसके साथ ही उनकी फिजियोथेरेपी भी की जा रही है, जिसे बयां करते हुए सिंगर ने कहा कि यह पूरी थेरेपी उनके लिए शारीरिक रूप से बेहद दर्दनाक साबित हो रही है.

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दवाओं के साइड इफेक्ट से गले में आया भारीपन

एक प्रोफेशनल सिंगर के लिए उसका गला और उसकी आवाज ही सब कुछ होती है, लेकिन इस बीमारी के इलाज ने सोनू निगम के सामने एक नई और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. उन्होंने बताया कि पिंच्ड नर्व के इलाज के लिए डॉक्टरों ने उन्हें जो मसल रिलैक्सेंट मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं दी हैं, उनका सीधा असर उनके वोकल कॉर्ड्स यानी गले पर पड़ा है. इन भारी दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण उनके गले में काफी भारीपन आ गया है. इस स्थिति में उनके लिए बोलना और सुर लगाना बेहद असहज और चुनौतीपूर्ण हो गया है.

भयंकर दर्द के बीच भी नहीं तोड़ा कमिटमेंट

इस पूरी दास्तान के बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि सोनू निगम यह वीडियो उसी दिन शूट कर रहे थे, जिस दिन मुंबई में उनका एक बड़ा लाइव कॉन्सर्ट तय था. 13 जून को हुए इस कॉन्सर्ट को लेकर उन्होंने साफ किया कि वे काफी लंबे समय के बाद लाइव स्टेज पर वापसी कर रहे थे, इसलिए वे किसी भी हाल में अपने दर्शकों और आयोजकों को निराश नहीं करना चाहते थे. गर्दन और नसों के असहनीय दर्द और दवाओं से भारी हुए गले के बावजूद सोनू निगम स्टेज पर उतरे और अपना पूरा कमिटमेंट शिद्दत से निभाया.

जैसे ही सोनू निगम का यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उनके फैंस और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री सन्न रह गई. गंभीर बीमारी और तकलीफ के बीच भी स्टेज पर उतरने के उनके इस बेमिसाल जज्बे को फैंस दिल से सलाम कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने और उनकी जादुई आवाज के पुराने रंग में लौटने की दुआएं की जा रही हैं.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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