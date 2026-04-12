जब सोनू निगम ने आशा भोसले के पैर धोए, मंच पर दिखा था भावुक कर देने वाला पल

Asha Bhosle Funeral: सोनू निगम ने आशा भोसले को खास अंदाज में दी श्रद्धांजलि. शेयर की भावुक तस्वीरें और यादें. उनके साथ बिताए सफर को किया याद.

Published date india.com Published: April 12, 2026 10:16 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
जब सोनू निगम ने आशा भोसले के पैर धोए, मंच पर दिखा था भावुक कर देने वाला पल

Asha Bhosle Funeral: आशा भोसले ने अपने लंबे करियर में कई बड़े सिंगर्स के साथ काम किया, लेकिन सोनू निगम के साथ उनका रिश्ता बेहद खास रहा. दोनों ने साथ में कई गाने गाए और स्टेज पर भी कई बार एक साथ नजर आए. सोनू निगम हमेशा आशा जी का बहुत सम्मान करते हैं. वो उन्हें सिर्फ एक महान सिंगर ही नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणा मानते हैं. उनके बीच का रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें प्यार और इज्जत भी साफ दिखाई देती थी.

अनदेखी तस्वीरों ने छुआ दिल

आशा भोसले के निधन के बाद सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर कुछ खास तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में उनका सम्मान और प्यार साफ नजर आता है. एक तस्वीर में सोनू निगम आशा जी के पैर छूते दिखाई दे रहे हैं. वहीं दूसरी तस्वीर में वो उनके पैर पानी से धोते नजर आ रहे हैं. इस दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे. इन तस्वीरों ने फैंस को भावुक कर दिया और सभी ने इस खास पल को दिल से महसूस किया.

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आशा जी के जाने से भावुक हुए सोनू

आशा भोसले के निधन की खबर से सोनू निगम बेहद दुखी हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आज भारतीय संगीत ने एक महान आवाज खो दी है. उन्होंने बताया कि आशा जी ने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वो हर किसी के लिए प्रेरणा है.

यादों से भरा लंबा सफर

सोनू निगम ने अपने पोस्ट में उनके साथ बिताए कई सालों को याद किया. उन्होंने बताया कि 1994 में पहली बार उन्होंने आशा जी के साथ गाना गाया था. उस दिन से लेकर 2024 में हुए आखिरी कॉन्सर्ट तक, दोनों का सफर यादगार रहा. सोनू ने कहा कि यह सफर उनके लिए गर्व और खुशी से भरा रहा, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे. आशा भोसले का निधन 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ. उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब उनका अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा. भले ही वो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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