मुंबई: बॉलीवुड हस्तियां सोनू सूद और रितेश देशमुख एक बुजुर्ग महिला द्वारा जीवन यापन के लिए सड़क किनारे मार्शल आर्ट करते हुए एक वायरल वीडियो को देखकर दंग रह गए. क्लिप में, एक बुजुर्ग महिला को बैंगनी साड़ी में बांस की छड़ों से खेलते हुए देखा गया. कथित तौर पर महिला पुणे की है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करती है. ट्विटर पर वीडियो को साझा करते हुए रितेश ने महिला की सराहना की और नेटिजेंस से उनका संपर्क कराने को लेकर मदद करने के लिए कहा.



रितेश ने ट्वीट में कहा, “वारियर आजी मां. क्या कोई कृपया कर मुझसे इनका संपर्क करा सकता है. ” बाद में एक अलग ट्वीट में, रितेश ने साझा किया कि वह महिला का विवरण प्राप्त करने में सफल रहे और उनके साथ जुड़े हुए हैं. रितेश ने लिखा, “बहुत बहुत धन्यवाद. हम इन प्रेरक वारियर आजी मां से जुड़े हैं. अविश्वसनीय कहानी.”

Can I get her details please. Wanna open a small training school with her where she can train women of our country some self defence techniques . https://t.co/Z8IJp1XaEV

— sonu sood (@SonuSood) July 24, 2020