कोरोना वायरस जब दुनिया भर में कोहराम मचा रहा था और जिस वक्त भारत का मजदूर वर्ग परेशान होकर अपने घर से दूर जा रहा था उस दौरान सोनू सूद किसी भगवान की तरह उनके लिए सामने आए और उनकी मदद की. जिस वक्त पूरा देशा लॉकडाउन में था और लोग घरों में बंद थे उस वक्त अकेले सोनू ने ना जानें कितने लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया था. इसके बाद से ही फिल्मों में विलेन बनने वाले सोनू अचानक से हीरो बनकर सबके सामने आए.

लॉकडाउन के दौरान बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सोनू सूद की छवि लोगों के बीच बनाई. सोनू ने इस दौरान दूर-दूर तक फंसे हुए प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने में जो मदद की, उसे देश कभी नहीं भूल सकता. इस वजह से लोगों ने सोनू को एक मसीहा के रूप में देखना शुरू कर दिया.

कई जगहों पर सोनू की मूर्तियां लगाकर उन्हें पूजा भी गया… ये सब देख सोनू काफी भावुक भी हुए, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उन्होंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया. उन्होंने हमेशा कहा कि वह कोई भगवान नहीं है और अब इसी पर उनकी एक किताब भी आई है, जिसका नाम है 'आई एम नो मसीहा (I Am No Messiah)'. सोनू ने इस किताब की जानकारी एक वीडियो के जरिए अपने ट्विटर पेज पर एक वीडियो शेयर कर दी है.

My book – #IamNoMessiah – is out now! Signed copies of my book are available at mumbai airport with BookScetra. You can also order my book online from: https://t.co/DeXuAgjSOJ English and Hindi https://t.co/bdhBsJDdpH pic.twitter.com/BoMsqrLVuC

— sonu sood (@SonuSood) December 26, 2020