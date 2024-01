Sonu Sood Deep Fake Video: सचिन तेंदुलकर के बाद अब सोनू सूद बने शिकार, देखिए कैसे

Sonu Sood Deep Fake Video: ‘दबंग’, ‘हैप्पी न्यू ईयर’, ‘अगाडु’ और अन्य फिल्मों के लिए जाने जाने वाले अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) को हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके एक फॉलोअर ने उनका ही एक डीप फेक वीडियो भेजा है.अभिनेता ने एक्स पर स्पष्ट किया कि वीडियो में दिखाया गया व्यक्ति सूद नहीं हैं. उन्होंने इस पोस्ट के साथ डीप फेक वीडियो भी (Deep Fake Video) साझा किया.इस वीडियो में (नकली) सूद ने इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता वाले एक परिवार से बातचीत की और उन्हें आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया.

अभिनेता ने कैप्शन में लिखा: “मेरी फिल्म फतेह डीप फेक और फर्जी लोन ऐप्स से जुड़ी वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है. ये नई घटना है जहां किसी ने खुद को सोनू सूद बताकर वीडियो कॉल के जरिए चैट करके एक अनजान परिवार से पैसे ऐंठने की कोशिश की. कई निर्दोष व्यक्ति इस जाल में फंस जाते हैं. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ऐसी कॉलें आएं तो सतर्क रहें.”

My film FATEH is inspired by real life incidents involving Deep Fake and fake loan apps.

This is the latest incident where someone tried to extract money from an unsuspecting family, by chatting with them through video call pretending to be Sonu sood.

Many innocent individuals… pic.twitter.com/cXNBsa4nvC

— sonu sood (@SonuSood) January 18, 2024