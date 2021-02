Sonu Sood distributes E-Rickshaws: कोरोना काल में मसीहा बनकर सामने आने वाले अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) लगातार नेक काम करते जा रहे हैं. रील लाइफ से रियल लाइफ में हीरो बने सोनू सूद ने लॉकडाउन के दौरान कई तरीकों से गरीब और मजबूर लोगों की मदद की है. इसी सिलसिले में वह अब देश के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंद लोगों को इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा बांटने का फैसला किया (Sonu Sood distributes E-Rickshaws) है. उन्होंने अपने गृहनगर मोगा में 100 ई-रिक्शा वितरित कर अपनी मुहिम की शुरुआत की. अभिनेता ने यह पहल बेरोजगारों की मदद करने के लिए शुरू की है, विशेष रूप से उन लोगों को, जो महामारी की चपेट में आ गए थे. Also Read - Valentine Day 2021: Malika Arora ने शेयर की अपने प्यार Arjun Kapoor की खास फोटो, लिखा- Love is in the Air

सोनू ने आईएएनएस से कहा, “मेरी योजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और कई राज्यों में ई-रिक्शा वितरित करने की है. अभी, मैंने अपने गृहनगर पंजाब के मोगा से शुरुआत की है.” उनकी मंशा बेरोजगारी को कम करने की उनकी प्रतिज्ञा है.

View this post on Instagram A post shared by Sonu Sood (@sonu_sood)

अभिनेता ने कहा, “मैं चाहता हूं कि लोगों को रोजगार मिले, वे आत्मनिर्भर हों और अपना जीवन यापन करें. महामारी के बाद कई लोगों के लिए अपना रोजगार बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया. ई-रिक्शा उनकी मदद करने का एक अच्छा तरीका है. मैं उनसे अनुरोध करूंगा. हर कोई पैसे या अनावश्यक खर्चो को बर्बाद करने के बजाय किसी जरूरतमंद को ई-रिक्शा दे दें, ताकि वे अपने परिवार की मदद कर सकें.”