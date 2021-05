नई दिल्ली: अभिनेता और परोपकारी सोनू सूद (Sonu Sood) ने कोरोना के कहर में होने वाली मौतों पर लोगों का ढांढस बढ़ाते हुए कहा है कि ऑक्सीजन या इंजेक्शन की कमी के कारण जिसने भी अपने किसी प्रियजन को खोया है, वह असफल नहीं हुआ है. सोनू ने मंगलवार को देर रात ट्वीट कर कहा, “जिस किसी ने भी ऑक्सीजन या इंजेक्शन की कमी के कारण किसी प्रियजन को खो दिया है, वह जीवन भर शांति से नहीं रह पाएंगे. वे हमेशा इस भावना के साथ रहेंगे कि वे अपने परिवार को बचाने में विफल रहे. मैं उन्हें बताना चाहता हूं. आप असफल नहीं हुए हैं. ” Also Read - Sonu Sood से एक पल में सैकड़ों मदद की गुहार, मोबाइल पर इस रफ़्तार से आ रहे हैं मैसेज, दिल टूट जाएगा-VIDEO

Anyone who has lost a loved one due to scarcity of Oxygen or an injection, will never be able to live in peace all their life. They will always live with a feeling that they failed to save their family.

I want to tell them..

You didn’t fail,

We did 🙏

— sonu sood (@SonuSood) May 4, 2021