Bollywood Actor Sonu sood: कोरोना वायरस के बीच जारी लॉकडाउन में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद (Sonu Sood) गरीबों का मसीहा बनकर उभरे हैं. उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, उससे उन्हें काफी सराहना मिली है. आज भी सोनू सूद (Sonu Sood) लगातार लोगों की जितना संभव हो सके मदद कर रहे हैं. Also Read - चिरंजीवी के 152वें फिल्म का हिस्सा बन क्यों खुश हैं सोनू सूद?

हाल ही में बिहार के एक ट्विटर यूजर ने सोनू सूद से मदद मांगते हुए ट्वीट किया था. यूजर ने लिखा था कि “चंपारण के भोला ने बाढ़ में अपना बेटा और अपनी भैस खो दी है जो उसकी आमदनी का एकमात्र जरिया थी. सोनू सूद आप उसे एक भैंस उपलब्ध कराइए ताकि वह अपने जीवन यापन के लिए कुछ धन कमा सके और अपने बच्चों का पालन कर सके.” Also Read - सोनू सूद ने अपने एक्टिंग करियर के बारे में कही ये बड़ी बात

सोनू सूद (Sonu Sood) ने इसका जवाब देते हुए ट्वीट किया”मैं इतना एक्साइटेड तो अपनी पहली कार खरीदते समय भी नहीं था जितना एक्साइटेड मैं तुम्हारे लिए एक नई भैंस खरीदते समय हुआ. जब बिहार आऊंगा तो भैंस का एक ग्लास ताजा दूध पियूंगा.” सोनू सूद ने इस तरह शख्स की मदद करते हुए उन्हें एक भैंस खरीद कर दिया है. सोनू सूद (Sonu Sood) इस तरह एक बार फिर सुपरहीरो साबित हुए हैं. Also Read - सोनू सूद ताइक्वांडो में डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित

I was not as excited buying my first car as I was excited buying a new buffalo 🐃 for you.

Will drink a glass of fresh buffalo milk when I come to Bihar. ❤️ https://t.co/6I6azJZ3gZ

— sonu sood (@SonuSood) August 21, 2020